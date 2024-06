Crisis en Bolivia: Luis Arce reavivó la interna con Evo Morales y dijo que nunca tuvo una relación cercana con el general Juan José Zúñiga

El presidente de Bolivia, Luis Arce, habló en una entrevista con EFE este sábado en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)

El presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo este sábado que a pesar del “intento de golpe de Estado”, en donde llamó al ex presidente Evo Morales (2006-2019) para prevenirlo del alzamiento armado y lo llamó “compañero”, las diferencias entre ambos siguen siendo muy claras, sobre todo el manejo del partido oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, desmintió tener una relación cercana con Juan José Zúñiga, el destituido jefe del Ejército que encabezó el levantamiento militar.

“El ala ‘evista’ piensa que Evo es el único líder, presidente y que puede hacerlo todo, esa es la estructura que él (Morales) quiere”, afirmó el mandatario boliviano en una entrevista con la agencia de noticias EFE.

Arce, sentado frente a cuadros hechos con hojas de coca de ex presidentes y héroes bolivianos, con una chaqueta informal negra, una camisa con bordados bolivianos y sin corbata, habló de varios temas, entre estos su relación con el líder del MAS, Evo Morales.

Algunos sectores sociales pensaron que tras el “intento de golpe de Estado” por parte del destituido y ahora encarcelado ex comandante general del Ejército Juan José Zúñiga, Arce y Morales se volverían a acercar para mostrar unidad en el MAS.

Sin embargo, Arce mencionó a EFE que “Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016″. Para Arce, los “dueños” del MAS son las organizaciones fundadoras que “quieren recuperar su instrumento” que está en manos de Evo Morales.

Según el mandatario, Morales ya no es líder del MAS y el “único que le da validez es el Tribunal Supremo Electoral”.

“Las organizaciones fundaron el MAS sin Morales, ellos son los auténticos dueños”, afirmó.

El ex mandatario Evo Morales (AP Foto/Juan Karita)

En la víspera, Morales aseguró que él “era el blanco” de la acción militar de Zúñiga y culpó a funcionarios del Gobierno de Arce de atacarlo.

Zúñiga fue destituido un día antes del alzamiento militar por Arce, debido a una entrevista televisiva que brindó sin autorización en la que amenazó con “arrestar” a Evo Morales si este se postulaba a la Presidencia en 2025.

Según el presidente, estás declaraciones estaban fuera de la línea de su Gobierno y fueron contra la “Constitución del Estado”.

Al ser consultado sobre su relación con Zúñiga durante la entrevista con EFE, Arce dijo que era “como con cualquier oficial”.

“Él señala que jugaba baloncesto los domingos con usted, que eran cercanos”, indagó el periodista, a lo que Arce respondió: “Yo iba a jugar baloncesto, él no iba todos los domingos. Jugábamos con diferentes tipos de profesionales, jugábamos hace muchísimos años (...) Siempre he tratado de diferenciar las cosas, nos divertíamos, bromeábamos, pero no tocábamos temas ni políticos, ni de gobierno, ni de Estado”.

Y agregó: “Jamás hablé en privado, siempre hablábamos como cualquier compañero de basquetbol, siempre el respeto del comandante del Ejército con su presidente, porque está por delante el comandante en jefe”.

El general Juan José Zúñiga fue trasladado a una cárcel de máxima seguridad por el levantamiento militar en Bolivia (REUTERS/Claudia Morales)

Sobre el levantamiento militar, apuntó: “Esta claro que él tenía pretensiones, que alguien le habló al oído, le calentó la oreja, le hicieron creer que podía ser el próximo presidente, desbancando el Gobierno democráticamente elegido. Detrás hay otras personas, está claro”.

Arce y Morales están distanciados desde finales de 2021 y sus diferencias se profundizaron el año pasado por la realización de un congreso nacional del partido en el que, en ausencia del mandatario y de sus sectores leales, el ex presidente se ratificó como líder del MAS y fue nombrado “candidato único” para las elecciones de 2025.

El presidente no asistió al encuentro al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban bien representadas.

En los últimos meses, Morales ha llamado a Arce “el peor presidente de la historia del país”, mientras que el presidente calificó a Morales como “su principal opositor”.

(Con información de EFE)