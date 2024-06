Luis Lacalle Pou destacó el vínculo con Javier Milei y volvió a criticar a Nicolás Maduro

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou en la cena de la Fundación Libertad (Archivo/Fundación Libertad)

(Desde Montevideo, Uruguay) - La relación entre los gobiernos de Uruguay y Argentina cambió desde el 10 de diciembre, cuando Javier Milei asumió la presidencia. Desde entonces, el mandatario Luis Lacalle Pou ha destacado algunas decisiones tomadas por su par argentino, en particular la aprobación de la profundización del canal del Puerto de Montevideo. El uruguayo le ha agradecido públicamente a Milei esta resolución.

Este fin de semana, entrevistado en El Mercurio en el marco de una visita a Chile, Lacalle Pou volvió a resaltar el vínculo entre los Estados. Al ser consultado por su relación con un “outsider” como Milei, el mandatario uruguayo pidió “despejar las particularidades personales de cada uno de los presidentes, del presidente argentino y de quien habla”.

“Tenemos que tratar de representar a nuestro pueblo de la mejor manera y cumplir con lo que nos comprometimos. Así como con Lula nos fue muy bien, en estos pocos meses de gobierno nuevo en Argentina ya logramos dos cosas. Una, que es un game changer, que es algo que hace 15, 20 años se venía planteando, que era dragar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros. Es un cambio sustancial”, destacó Lacalle Pou.

Desde la izquierda la viuda del expresidente de Chile Sebastián Piñera, Cecilia Morel, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el expresidente de Argentina Mauricio Macri y el expresidente de Bolivia Jorge Quiroga participan en un homenaje a Piñera, este martes en el auditorio de la Universidad del Desarrollo en Santiago (Chile). (EFE/ Elvis González)

El presidente de Uruguay destacó la actitud del gobierno argentino de no poner “la pata arriba” ni trancar ese pedido de Uruguay. “Eso, en términos uruguayos, en términos de lo que a mí me importa, que es mi país, es un factor de desarrollo”, agregó.

El segundo punto al que se refirió fue al acuerdo de cielos abiertos que firmaron los dos países para impulsar la conectividad aérea. Se concretó a comienzos de junio, con la firma de de un memorándum de entendimiento que permite a las aerolíneas volar a cualquier destino en los países, sin restricciones de frecuencia o capacidad.

“La conectividad aérea con Argentina, que era fundamental, la habíamos perdido. Bueno, ahora se firma la política de cielos abiertos hace pocos días. Eso para Uruguay es fundamental. Entonces, yo creo que deberían de juzgar las relaciones entre los gobiernos por lo que consiguen para cada pueblo y no por si hablan parecido o hablan distinto”, señaló Lacalle Pou.

Lacalle Pou aseguró que le fue "bien" con la llegada de Lula da Silva al poder (EFE/Antonio Lacerda)

En la entrevista, también se refirió a Milei al hablar sobre el Mercosur. Una de las principales banderas de la administración del uruguayo fue el impulso para una flexibilización del bloque regional, una propuesta que hasta ahora no prosperó y por la que quedaron expuestas sus diferencias con Alberto Fernández.

Lacalle Pou dijo que está de acuerdo con la postura de Milei de que el Mercosur funciona solo si es más abierto. “Yo vengo llevando el cántaro a la fuente hace cuatro años y medio sobre eso, y todavía no se ha roto. Y lo vamos a seguir llevando. Pero he tenido poco poder de convicción con mis socios del Mercosur. Aparentemente, en su momento, Bolsonaro era más proclive a abrirse y Argentina no. Ahora es al revés. Pero el Mercosur se mueve por consenso, no por mayorías”, expresó.

Lacalle Pou aseguró que Maduro se cerró todas las puertas de salida (EFE/ Rayner Peña R)

El presidente uruguayo no ha dudado en definir al régimen de Venezuela como una dictadura y este fin de semana volvió a criticar a Nicolás Maduro. “Desde el momento que se dejan candidatos afuera, sin razón, sin justicia aparente, y desde que se rechazan observadores, todo hace pensar que no están muy dispuestos a hacer elecciones muy transparentes”, cuestionó Lacalle Pou.

“Yo creo que los gobiernos autoritarios básicamente tienen miedo. Miedo a irse del poder, que debería ser lo natural, y corren para adelante y atropellan lo que sea, porque se cierran ellos mismos todas las puertas de salida. Maduro se cerró todas las puertas de salida”, señaló. Y volvió a definirlo como una dictadura: “Si tiene cuatro patas, ladra y mueve la cola, es un perro”.