Sigue la tensión entre Ecuador y México: Quito quiere que Suiza medie en el conflicto diplomático

La canciller de Ecuador, Gabriela Sommerfeld (REUTERS/Karen Toro)

En un nuevo episodio de la tensión entre México y Ecuador, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, insistió en que Suiza será el canal diplomático para dialogar con México, pese a que la canciller mexicana, Alicia Bárcena, reiteró que al gobierno suizo se le ha pedido que salvaguarde los bienes de la embajada mexicana en Quito.

“Estamos abiertos y listos para conversar y poner en la mesa verdades que convienen conversar a los dos países y así solucionar cualquier conflicto que exista”, dijo Sommerfeld a Ecuavisa, la mañana de este 29 de mayo. El lunes, 27, en una entrevista con Fórmula, Bárcena indicó que el gobierno mexicano y 18 miembros de su misión diplomática deben cuidar y retirar los bienes que dejaron en Quito. Para ello pidieron a Suiza que actúe como canal diplomático entre ambas naciones. Este miércoles, Bárcena ha enfatizado que “México no busca diálogo con Ecuador. Ese quedó cancelado tras asalto a nuestra embajada y seguirá en la Corte”.

La canciller mexicana, Alicia Bárcena, indicó que México no busca dialogar con Ecuador.

La intervención de Suiza como tercer país ya fue mencionada por Bárcena el 22 de abril, en una de las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador. Entonces la canciller mexicana adelantó que su país entabló diálogos con Suiza para que medie ante Ecuador. Sin embargo, Sommerfeld dijo a Ecuavisa que el gobierno ecuatoriano también pidió a ese país que intervenga.

Ecuador y México están en un punto muerto dentro de la tensión diplomática. México ha puesto como condición para retomar los diálogos que Jorge Glas sea trasladado a su territorio, pues cuenta con el asilo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ecuador, por su parte, ha reiterado que esa exigencia es “lo único que no es negociable”, según dijo la canciller Gabriela Sommerfeld en una entrevista con la agencia AP.

Ecuador ve el conflicto con tintes electorales, según México

Alicia Bárcena indicó que Ecuador aprovecha el conflicto diplomático para favorecer electoralmente a Daniel Noboa.

Según Bárcena, el gobierno ecuatoriano no tiene una actitud de acercamiento para resolver el impasse, pues está utilizando el hecho desde “el punto de vista electoral”. En una entrevista para Grupo Fórmula de México, la tarde del 27 de mayo, Bárcena indicó que la administración de Daniel Noboa, de Ecuador, ha utilizado la ruptura de las relaciones entre ambos países para favorecer sus objetivos electorales: “Están utilizando este tema como una política electoral interna... Lo están manejando muy a favor del presidente Noboa”. El mandatario ecuatoriano busca elegirse para un periodo completo en febrero de 2025.

Según la encuestadora Perfiles de Opinión, seis de cada diez ecuatorianos aprueban la incursión de la fuerza pública en la legación diplomática de México en Quito. La canciller Bárcena aseguró en su entrevista que “no es que toda la población de Ecuador esté a favor. Yo creo que el pueblo ecuatoriano está todavía asombrado de lo que sucedió y realmente no les ha gustado para nada lo que ha hecho el gobierno”.

“No hay francamente una actitud de acercamiento”, dijo Bárcena sobre Ecuador. Mientras que Sommerfeld aseguró que el país está “listo para establecer un diálogo y buscar una salida a este conflicto”, según AP.

Al referirse a la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazar las medidas cautelares solicitadas por México en la causa que impulsan contra Ecuador, Bárcena dijo que lo principal de la resolución del alto tribunal internacional fue reconocer la inviolabilidad de los locales diplomáticos. “Lo que no me gusta, le soy franca, es que estamos reconociendo la palabra de Ecuador, como si fuera una palabra confiable. No fue confiable en un momento dado”, aseveró Bárcena.