Arrestaron a dos ciudadanos turcos en Ecuador por tráfico de armas y sospechosos de haber alojado a un miembro de ISIS

El arresto sucedió porque ambos ciudadanos turcos estarían envueltos en el delito de tráfico de armas. (Video MetroEcuador)

Nuevamente la Isla Mocolí, un exclusivo sector residencial cercano a Guayaquil, ha sido el escenario de la captura de dos sospechosos extranjeros, esta vez de nacionalidad turca. Se trata de Ergünlü Mahmut y Alkan Aslan, quienes son procesados por la justicia ecuatoriana por el delito de tráfico de armas. En la vivienda, la Policía de Ecuador encontró armas de fuego, municiones y varios terminales móviles.

Ambos detenidos ingresaron en distintas fechas del 2023 al Ecuador y según la policía turca habrían alojado, en la casa donde fueron detenidos, a Safa Ismail Kizilyaprak, también turco y sospechoso de pertenecer al grupo terrorista del Estado Islámico (ISIS), según se lee en el parte policial, sobre la coordinación internacional de información relacionada a los dos turcos arrestados, al que accedió diario La Hora de Ecuador.

Los detenidos por tráfico de armas son Mahmut Ergunlu y Aslan Alkan, ambos de nacionalidad turca. (Policía de Ecuador)

Mahmut, que no registra antecedentes penales en Turquía, sin embargo es requerido en Alemania, según informó la Red Atenas –que forma parte del programa europeo de gestión de fronteras (Eurofront)–, al Ministerio del Interior del Ecuador, de acuerdo a lo publicado por Teleamazonas. En cambio, Aslan, es buscado en su país natal por asesinato, falsificación de documentos oficiales y violación de delitos de la ley de armas de fuego. La Interpol “como responsables de la cooperación policial internacional” coordinó el intercambio de información entre las policías turca y ecuatoriana, se lee en el parte publicado por el medio ecuatoriano.

Ante esta detención, en Ecuador se difundió que los arrestados pertenecían a ISIS, algo que la Policía ecuatoriana negó al portal de verificación de datos Lupa Media. El reporte policial indica que, según la policía turca, Safa Ismail Kizilyaprak, que se alojó con Aslan y Mahmut, “es sospechoso de ser miembro de una organización terrorista Daesh” y que es buscado en Turquía por falsificación de documentos y por fraude.

Información de la Red Atenas al Ministerio del Interior. (Captura de pantalla/ Teleamazonas)

Frente a esta aclaración, la embajada de Israel en Ecuador escribió en su cuenta de X que: “Si los detenidos en Ecuador pertenecen a ISIS o no, esto no cambia el hecho de que si el mundo no apoya a Israel en su lucha contra Hamás veremos al terrorismo en sus calles, como ocurrió en el atentado cometido por Isis en Moscú el 22 de marzo”. Este ha sido el único pronunciamiento público de autoridades extranjeras.

Una fuente policial informó a Infobae que, por el momento, no existirán pronunciamientos oficiales relacionados con la detención de los dos ciudadanos turcos pues es un “tema sensible que se encuentra en investigación”.

No es la primera vez que en zonas exclusivas de Guayaquil y Samborondón suceden allanamientos, detenciones e incluso sicariatos. En marzo, en el contexto del caso Purga, en Isla Mocolí se detuvo al ex legislador Pablo Muentes, acusado por delincuencia organizada. Asimismo, en abril del 2023, Infobae reportó que Dritan Rexhepi, albanés líder del cártel Kompania Bello, indicó a las autoridades ecuatorianas que la dirección de su domicilio estaba en un condominio privado de Samborondón. Rexhepi fue capturado en Turquía luego de que se fugara de Ecuador, donde cumplía en libertad una sentencia por narcotráfico.

La Policía del Ecuador ya ha advertido que los criminales de alto perfil se refugian en conjuntos privados en zonas costosas para pasar desapercibidos y evadir a los agentes policiales, pues en estos sectores el ingreso, incluso de la Policía, se debe realizar bajo autorización de los administradores de los condominios.