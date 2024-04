María Werlau, autora del libro “La intervención de Cuba en Venezuela”: “Fue un plan de Fidel Castro con un objetivo continental”

Hugo Chavez y Fidel Castro (AFP)

La investigadora María Werlau, fundadora y directora ejecutiva del proyecto Archivo Cuba —que promueve los derechos humanos con investigaciones e información— y autora de múltiples trabajos sobre diversos temas relacionados con la isla, presentará este miércoles en Buenos Aires su libro “La intervención de Cuba en Venezuela”.

En diálogo con Infobae, hizo un recorrido por su obra y describió cómo el régimen castrista logró penetrar en distintas áreas de importancia estratégica para el país petrolero a lo largo de los años. ”Fue un plan de Fidel Castro con un objetivo continental”, subrayó.

— El libro se publicó en 2019 pero ahora saldrá para América Latina, ¿verdad?

— Exactamente. Se publicó en inglés en agosto de 2019 y en español en diciembre de ese año. Se vendió muy bien en Amazon pero no estaba disponible en América Latina. Entonces, a pedido de gente que quiere que se distribuya, lo estamos publicando en Argentina y los países limítrofes. Se hizo una actualización pero el tema en sí tiene mucha vigencia. El libro describe cómo Cuba, un país mucho más pequeño y subdesarrollado que Venezuela, terminó ocupando estratégicamente a Venezuela. Fue un plan de Fidel Castro con un objetivo continental.

— ¿Cómo encaró la investigación?

— El libro surgió sin un plan. En realidad, no tenía planes de escribirlo. Me encontré a dos líderes opositores venezolanos en Nueva York en septiembre de 2018. Todos los venezolanos sabían que estaban los cubanos en su país pero decían que no tenían documentación que sustente eso que veían. Estuve charlando con estas dos personas acerca de un trabajo que escribí sobre la misión médica cubana en Venezuela, en el que había entrevistado a médicos para esa investigación. El régimen cubano usó esas misiones médicas para meter personal de seguridad en Venezuela y decir que eran misiones sociales. El tema del libro fue cambiando a medida que yo avanzaba. Me preguntaba de qué se trata esa intervención cubana en Venezuela y fui armando las piezas de un rompecabezas. Me interrogué cómo hicieron para ocupar cada área estratégica de Venezuela. En el libro describo cómo Cuba lo fue logrando y también la metodología con la que lo consiguió.

María Werlau

— ¿Cómo es posible que un país mucho más pobre y pequeño que el otro logre eso?

— Tiene que ver con su aparato de inteligencia y propaganda; y las metodologías perversas, que incluyen redes de narcotráfico desde la década del ‘60. Tiene mucho que ver la ignorancia que hay de la naturaleza del sistema cubano. A muchos colegas, hace unos años, les decía lo que se le venía a Venezuela y no me creían... Las implicaciones regionales son contundentes. Ahora tenemos a Gustavo Petro en Colombia, a Andrés Manuel López Obrador en México... Hay un afianzamiento de la radicalización del Foro de San Pablo que yo lo menciono en el libro.

— ¿El modelo cubano que se extendió en Venezuela puede expandirse a otros países de la región?

— Claro que sí. Mirá, en este momento, el blanco es Argentina, Ecuador y Perú. Le dije a mis colegas argentinos cuando ganó Javier Milei que se puede esperar un estallido social como el que tuvo lugar en Chile durante la presidencia de Sebastián Piñera. Cuba lleva muchos años en Argentina. Hay agentes urbanos de rápida movilización. Todo esto lo describo en el libro, cómo en los ‘80 Fidel lo ensayó en muchas ciudades de la región, incluida Buenos Aires. Argentina está en un grave peligro porque Cuba logró afianzarse durante los años del kirchnerismo.

La portada del libro "La intervención de Cuba en Venezuela"

— En una entrevista usted dijo que la intervención cubana en Venezuela es peor de lo que se imaginaba. ¿Con qué se encontró cuando comenzó la investigación? ¿En qué áreas se ve fuerte esa intervención?

— Sin dudas era peor de lo que yo pensaba por el control que había logrado, lo diabólico que había sido el plan y la cantidad de elementos. Por ejemplo, el adiestramiento de muchos jóvenes venezolanos en Cuba, la creación de la milicia, los colectivos, los grupos paramilitares... Todo esto era parte de un gran plan. También cómo Cuba controló las comunicaciones y las fuerzas armadas venezolanas. Creo que el libro es una lectura muy importante hoy día porque describe todas las partes que se manejaron para lograr esta ocupación asimétrica y estratégica de Venezuela, que empezó con Hugo Chávez y culmina con Nicolás Maduro. Maduro se entrenó en Cuba y es un agente de Cuba desde entonces. Es un tipo que Cuba ha controlado. Hay documentos que respaldan esto que digo. En otro orden, quisiera comentar que hay cosas notables que cambiaron en el último tiempo. Por ejemplo, la integración económica de los dos países, que viene dentro de un plan regional que se llama ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Eso se debilitó porque el modelo produce pobreza y miseria. La economía de ambos siguió decayendo en los últimos años. Lograron mucho poder e influencia regional gracias al dinero que tenían pero ya cada vez es menos para repartir. Igualmente, pese a que se debilitó el modelo económico, lograron mantener el poder gracias a las insurrecciones espontáneas controladas por ellos en otros países, como el ejemplo de Chile que mencionamos antes. Además, invitaron a Rusia, China e Irán. Lograron el apoyo de López Obrador en México y Lula en Brasil. Este último, en menor calidad, pero está ahí. Se están prestando para los objetivos que ellos tienen y eso sigue amenazando a la región muy seriamente. Desestimar a Cuba ha sido histórico y volvió a pasar.

— Por último, le quería consultar si encarcelar opositores, detenerlos y torturarlos, censurar a la prensa y perseguir a activistas de derechos humanos, también es un método que Venezuela importó de Cuba.

— Por supuesto, sin dudas. No sólo lo vemos en su ejecución, si no que lo vemos con la presencia de oficiales cubanos en Venezuela. Son tácticas cubanas practicadas durante décadas. Cuba ha podido entrenar a sus agentes en Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Ese eje está muy marcado. La conspiración cubana para controlar a Venezuela viene desde el año 1959. El plan continental de Fidel Castro viene del ‘59. Hay mucha documentación al respecto. Cuba maneja estas redes históricamente.

* El libro se presentará el próximo miércoles 24 de abril a las 18:00 (hora local) en el Palacio Balcarce. Quintana 161, Buenos Aires, Argentina. La autora dialogará con Sergio Berensztein. El jueves Werlau estará en la Legislatura porteña y el sábado en la Feria del Libro.