En medio de denuncias de irregularidades, la oposición salvadoreña exigió la nulidad de las elecciones legislativas

Miembros de mesas electorales trabajan en el escrutinio final de elecciones para diputados en San Salvador (EFE/ Rodrigo Sura)

Los representantes de los partidos opositores Alianza Republicana Nacionalista (Arena), Nuestro Tiempo (NT) y Vamos presentaron este lunes ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de El Salvador una solicitud de nulidad de las elecciones legislativas del pasado 4 de febrero.

Claudia Ortiz, diputada y candidata a un segundo período en el Congreso, explicó a periodistas que también se pide que se repita la elección por “las graves violaciones a la Constitución, a los derechos políticos de la ciudadanía y de todos los candidatos de todos los partidos políticos en contienda”.

Ortiz, que habría logrado un escaño en la Asamblea Legislativa, según los resultados preliminares del escrutinio final de los comicios legislativos, aseguró que también “se ha violentado gravemente el principio de no falsear la voluntad popular”.

El presidente de Nuestro Tiempo (NT), Andy Failer, señaló que en la solicitud de nulidad también se ha presentado un documento con “69 anomalías de todo el proceso electoral”, “cada una está respaldada con su respectiva prueba”, añadió.

El Código Electoral establece, en su artículo 270, que las solicitudes de nulidad pueden ser presentadas 24 horas después de haberse llevado a cabo la elección.

No obstante, los representantes de los partidos de oposición, todos de derecha, sostuvieron que “están a tiempo” en la presentación del recurso y aseguraron que “la elección concluye hasta luego la finalización del escrutinio”.

El fin de semana el Tribunal Supremo Electoral ratificó la victoria de Nayib Bukele con más del 84% (EFE/ Bienvenido Velasco)

El ente electoral debe analizar la solicitud y realizar las respectivas diligencias en un plazo de tres días, de acuerdo a la ley electoral.

El domingo el TSE dio por terminado el polémico e inusual escrutinio final de los comicios legislativos, una semana después de su comienzo y en medio de múltiples denuncias de irregularidades.

Se prevé que en la tarde de este lunes el ente electoral oficialice los resultados del escrutinio final de las elecciones legislativas, que le darían, según los datos preliminares, al partido oficialista, Nuevas Ideas (NI), más de 50 diputados de un total de 60 en el Congreso.

Por su parte, el magistrado Noel Orellana, del Tribunal Supremo Electoral, señaló este lunes que “si es necesario” explicarán y justificarán a la Organización de Estados Americanos (OEA) los fallos que se registraron en las elecciones presidenciales y legislativas.

La misión electoral de la OEA expresó el sábado su preocupación por la “demora y la falta de uniformidad” en el escrutinio de los comicios y señaló una “falta de control” por parte del Tribunal Electoral sobre el desarrollo de los mismos.

Sobre esto, Orellana indicó en una entrevista en un canal local que el ente electoral “no obviará responsabilidad de algunas situaciones que se pudieron dar” y dijo que “si es necesario daremos las explicaciones y justificaciones, y nos reuniremos con personeros (representantes) de la OEA”.

Orellana también defendió la transparencia con la que, según él, se realizaron las elecciones del 4 de febrero y los procesos de escrutinios finales de las mismas, a pesar de múltiples señalamientos de irregularidades por parte de la oposición.

“Ante la faz de la nación, ante la comunidad internacional, ha quedado comprobada la transparencia con la que se ha manejado este Tribunal Supremo Electoral en las elecciones”, expresó.

Cuando aún no tenía datos oficiales, Bukele indicó que había obtenido 58 de los 60 parlamentarios del Congreso (EFE/Rodrigo Sura)

Señaló que “los resultados son tan contundentes que nadie puede poner en tela de duda la decisión que el soberano ha tomado para elegir al presidente y vicepresidente, y a los diputados”.

“En términos generales, no se puede poner en duda. No se puede apocar los resultados que han sido contundentes a favor de determinados partidos y, en el caso de la elección del presidente, no se puede venir a poner en duda este 84,65 % de salvadoreños que han depositado la confianza en él (en Nayib Bukele)”, añadió.

El Tribunal Electoral ratificó el sábado la victoria electoral del presidente Nayib Bukele en la elección presidencial con un 84,65% de respaldo electoral, con lo que oficialmente es nombrado como el mandatario electo.

El 4 de febrero los salvadoreños también votaron para elegir a 60 diputados en lugar de a 84, esto luego de una reducción de parlamentarios en el Congreso propuesta por el presidente Bukele y aprobada por el órgano Legislativo, actualmente de mayoría oficialista.

Una mayoría absoluta en dicho órgano de Estado permitirá al mandatario salvadoreño continuar con su llamada “guerra contra las pandillas”, su principal carta electoral para los comicios del 4 de febrero, de los que salió victorioso con un aplastante resultado sobre sus oponentes.

