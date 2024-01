Evo Morales eleva la tensión contra el presidente Luis Arce en Bolivia: “Lo reto a que vayamos a primarias, no le tengo miedo”

El ex presidente de Bolivia, Evo Morales, en una foto de archivo (EFE/Jorge Abrego)

Evo Morales confirmó que quiere volver al poder en Bolivia para “acabar la obra” y retó a su sucesor, Luis Arce, a participar en unas elecciones internas, en momentos en que el país andino celebró los 15 años de la fundación del Estado Plurinacional y los partidarios del ex mandatario muestran su fuerza con bloqueos en varias rutas.

“Reto a Lucho a que vayamos a primarias; no tengo miedo a nadie”, dijo Morales en una entrevista con el diario El Deber.

Morales y Arce mantienen una disputa interna en el partido de gobierno —el Movimiento al Socialismo (MAS)— que se profundizó por la aspiración del ex mandatario de ser candidato en las elecciones de 2025. Morales gobernó Bolivia desde 2006 hasta 2019, en la que fue la presidencia más larga en la historia del país.

El ex mandatario, según el cual unas primarias con Arce serían “lo más democrático”, afirmó que tomó la decisión de presentarse a un nuevo mandato después que sus partidarios le pidieran “salvar a Bolivia”.

“En las concentraciones que acompañé decían Evo presidente”, dijo. “Pregunté por qué querían que sea candidato y me respondieron para recuperar la economía, porque tengo que salvar a Bolivia. Sí, quiero volver (a la presidencia) para acabar la obra, quiero volver para acabar nuestro proceso, para que la gente no migre a la ciudad”, explicó.

Consultado si siente tener el apoyo de la población, dijo “si no tuviera apoyo, por qué cada día hablan de mí, con motivo o mentiras”.

“La clase media decía que con Evo había plata y que tenía que volver”, dijo.

Por otro lado, en otro dardo lanzado contra Arce, dijo que “la base social de Lucho son los funcionarios y dirigentes prebendales, como en los tiempos neoliberales”.

El presidente boliviano Luis Arce (EFE/Javier Mamani)

Morales, un ex líder sindical cocalero quien se convirtió en el primer presidente indígena de su país, también se refirió a la disputa en el MAS, que atribuyó a “diferencias ideológicas, programáticas, orgánicas, hasta de ética” con el gobierno de Arce y su vicepresidente David Choquehuanca.

“El mundo indígena, por historia, por herencia y por vivencia, somos anticolonialistas y antiimperialistas. Que en nuestro aniversario Lucho nos diga que no hay que tener miedo al pluralismo ideológico, eso es de la derecha”, dijo a El Deber.

Morales también dijo que la ruptura con Arce ocurrió a mediados de 2021, después que denunciara la supuesta protección al narcotráfico por parte dos militares (el coronel Arancibia y el coronel José María Velasco) y “no pasó nada”.

“En reuniones posteriores dijimos que Lucho y David ya no son del MAS, no permitiremos protección a la corrupción, nepotismo y narcotráfico que afecten al partido, esa es nuestra política. Yo no pedí puesto ni para portero (en el Gobierno)”, dijo.

También criticó que con el actual gobierno “no hay política económica”.

“En nuestros datos, 30% de hermanos y hermanas pasaron a la clase media. Ahora, algunos sectores están volviendo a la pobreza o la extrema pobreza”, dijo.

Morales también se refirió a los bloqueos carreteros realizados por sus simpatizantes, que afectan unas tres vías del país que conectan el oriente con el occidente. Los manifestantes exigen que los magistrados renuncien después de que mediante una resolución decidieron extender su mandato que terminaba el 2 enero. Arce advirtió el lunes que la crisis está siendo usada para desestabilizar a su gobierno.

Morales dijo que “no sabía” sobre la intención de sus simpatizantes de bloquear la rutas y subrayó que los movimientos “piden respeto a la Constitución y a la democracia, no al golpe judicial”,

“Ojalá el Gobierno de Lucho pueda garantizar las elecciones judiciales, para elegir en corto tiempo”, dijo.