Las palmeras de la ruta a Colonia desatan una disputa en Uruguay

Palmeras en Ruta uno a la altura de Colonia. Foto: Google Maps

Según está previsto en el programa de inversión en infraestructura vial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) se construirá un tramo doble vía en la ruta 1, a la altura de los accesos a Colonia. La obra será licitada en el segundo semestre del año, pero aún no se resolvió qué hacer con las palmeras ubicadas al costado de la ruta.

La polémica no es nueva: en octubre de 2021 y con la autorización de la Dirección Nacional de Viabilidad se determinó retirar seis palmeras a la altura del kilómetro 173 para instalar una parada de ómnibus y el acceso a ella, solicitado por 50 vecinos de la zona. Estos ejemplares serían reubicados en otro lugar. Sin embargo, la extracción de las últimas dos palmeras fue detenida por algunos vecinos que consiguieron frenar la obra.

La problemática de las palmeras volvió a surgir en el marco de la construcción de una doble vía en esa misma ruta, prevista en el programa de inversión en infraestructura vial del MTOP. En un desayuno de trabajo organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Uruguay, el minist r o José Luis Falero fue consultado sobre el destino de estos ejemplares tras la obra, publicó La Diaria.

“Los uruguayos somos conservadores. Imaginen que en los últimos tiempos tenemos en los siniestros de tránsito un alto número de personas que pierden la vida como consecuencia de salirse de la faja y pegarse contra un árbol. Muchos, gente joven. Y todavía tenemos gente que defiende la ubicación de una palmera”, respondió Falero.

Además, el ministro recalcó que la idea es reubicarlas y agregó: “Yo no digo que no defiendan la palmera, pero la ubicación de la palmera para mi es incomprensible”. “Al vecino que nos diga: ‘Yo tuve la palmera siempre enfrente a mi casa y no la quiero perder’ le vamos a dar la chance de que la tenga, pero del lado de su terreno, no en la ruta”, mencionó. Según está previsto el tramo será de 30 kilómetros comprendidos entre la radial de Tarariras y la capital de Colonia.

Una extracción trunca

El plan de extracción de las 6 palmeras ejecutado en octubre de 2021 se vio interrumpido cuando vecinos de la zona se acercaron al lugar e impidieron que se quitaran dos de las seis palmeras, dado que entendieron los trabajos como una agresión al patrimonio del departamento de Colonia. Varios de ellos se atrincheraron junto a los ejemplares a modo de protesta.

Vecinos se resisten al retiro de palmeras. Foto: La Colonia Digital

“Ante la continuación de las obras, Vecinos de colonia se acercaron a las dos palmeras que restan sacar y detuvieron los trabajos. Myriam Grill (directora de Obras del contrato de mantenimiento de la ruta 1) dice que se van a trasplantar. La Dirección de Higiene dice que jamás fue informada, que fueron mal arrancadas, que no hay maquinaria para trasplante y que por ende eso es imposible”, informó en su momento Mildred Sonderegger, periodista de Canal 3.

“Nosotros no estamos en contra de la parada del ómnibus, pero no era necesario hacer ese retiro de palmeras ya que en ese lugar hay una calle paralela a la ruta por la cual pueden entrar los ómnibus”, informó un vecino a La Diaria. Finalmente se decidió detener la extracción e intentar readecuar el proyecto a ese espacio.

