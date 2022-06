Un ex jefe policial chileno dice que el niño Tomás pudo haber muerto de una forma muy distinta a la que se cree: “Es grave lo que digo, pero es real”

El caso de pequeño Tomás movilizó a cientos de personas que no pudieron encontrar con vida al menor.

Un ex detective de Chile ha causado revuelo en su país luego que compartiera una hipótesis de lo que habría sucedido con el pequeño Tomás, de 3 años de edad, quien fue hallado sin vida en febrero del 2021 tras 9 días desaparecido.

El niño Tomás se extravió el 17 de febrero en el sector de Caripilún, en la región del Biobío al sur de Chile. A pesar de todo el operativo de búsqueda que se aplicó en este lugar, nueve días después fue hallado sin vida en una zanja. De inmediato fue detenido el tío abuelo de la víctima, Jorge Escobar Escobar, quien informó la desaparición del niño y posteriormente fue acusado de homicidio simple. Sin embargo, salió en libertad por falta de pruebas.

Desde ese instante aún se investiga la muerte del menor lo que se ha convertido en un verdadero puzzle policial que ha dado para un montón de conclusiones de expertos. En esta oportunidad se refirió al caso el prefecto en retiro, Héctor Arenas, ex jefe de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile.

Para el ex policía, la investigación “es una burla” para la mamá del menor porque “existen indicios que indicarían que podría ser de otra forma y no con la necesaria actuación del tío”.

“Yo encuentro que es una burla hacia ella lo que han hecho, porque existen indicios que indicarían que podría ser de otra forma y no con la necesaria actuación del tío (Jorge Escobar, único imputado) en estos hechos. De hecho, no han podido siquiera vincular a otra persona con este caso, han tratado, pero no hay nada al respecto”, aseguró Arenas, en una entrevista en el programa El Comisario.

Arenas aseguró que la causa de muerte del menor se produjo en un contexto donde influyeron múltiples factores. “La causa de muerte se produce en un contexto donde influyeron factores ambientales, inanición... esa es la causa de muerte, no hay otra”, dijo el detective.

Hipótesis tras la muerte de Tomás

Instalaciones de rescate, cerca de la zona donde el niño Tomás Bravo, de tres años, desapareció el 17 de febrero del 2021. REUTERS/José Luis Saavedra.

Antes de dar a conocer su hipótesis sobre lo que habría sucedido con Tomás, Arenas dejó en claro que “a mí no me van a dar ningún premio por esto, al contrario, probablemente me estoy comprando un montón de problemas”. Para Arenas, es posible que el menor haya caminado extraviado y estuviera vivo al menos en los primeros cinco días antes de ser encontrado sin vida.

El ex detective sostuvo que es posible que el menor se haya desplazado 1,7 kilómetros “porque la evidencia, los casos, te indican que son capaces de recorrer esa distancia, incluso más” porque “los niños jamás van a caminar en una línea, en una dirección, porque no tienen desarrollado ese concepto”.

“Lo más probable es que el primer día (17 de febrero), es cuando más desplaza, aún cuando sea de noche, porque los niños son sobrevivientes natos. Esto está demostrando que los días 17, 18, 19, 20 y probablemente 21 y 22, todavía estaba con vida. Y eso es lo terrible y lamentable de este caso”, dijo Arenas.

Arenas expresó en la entrevista que “es grave lo que estoy diciendo, pero es real. Incluso existen indicios, no concluyentes, en una fotografía tomada en el lugar del hallazgo, que podría indicar que el niño estaba vivo el día 21, en las inmediaciones”.

Finalmente el ex PDI destacó que “a mí este caso me golpea mucho e hice todo un cuestionamiento porque nada de lo que ocurrió debió suceder; culpar a alguien que no existía… oye, de qué estamos hablando, aquí hay personas que son afectadas, entonces hay que tratar de que esto no vuelva a ocurrir”.

SEGUIR LEYENDO: