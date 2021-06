Sergio Ramírez pidió la solidaridad internacional ante la persecución del régimen de Nicaragua

El escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez (EFE/Ricardo Maldonado/Archivo)

El escritor, novelista y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado hizo un llamamiento este viernes a la “solidaridad internacional” ante la ola de arrestos en contra de dirigentes políticos opositores y empresarios a menos de cinco meses de los comicios en los que Daniel Ortega busca una nueva reelección.

“La mano torpe de la injusticia dictatorial en Nicaragua está persiguiendo y tomando como rehenes a gente justa, mujeres y hombres dignos de todas las condiciones sociales y aterrorizando sus hogares”, denunció Ramírez, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico de Ortega, en un mensaje en Twitter.

“Identificado plenamente con ellos”, agregó el también Premio Cervantes 2017, “hago un llamado a la solidaridad internacional”.

Ramírez envió ese mensaje después de que el Ministerio Público ordenara detener a Humberto Belli, hermano de la poetisa y escritora nicaragüense Gioconda Belli, por no comparecer ante la Fiscalía que lo investiga por supuestos “actos ilícitos”, como parte de un caso que se ha abierto contra dirigentes políticos opositores, incluido cuatro aspirantes a la Presidencia.

El tuit de Sergio Ramírez

La Policía busca al hermano de Gioconda Belli

Gioconda Belli, autora de la novela “El país de las mujeres”, ganadora del Premio Latinoamericano de Literatura La Otra Orilla 2010, confirmó que allanaron el domicilio de su hermano, que fue ministro de Educación en el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997).

“No sabemos nada de mi cuñada, Rosario Argüello, que estaba sola” en la vivienda, agregó la escritora, que no refirió a las versiones periodísticas que indican que su hermano salió por puntos ciegos con destino a Costa Rica.

La Fiscalía abrió una investigación contra la directiva de la no gubernamental Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), un centro de pensamiento independiente, ligada al precandidato presidencial opositor Juan Sebastián Chamorro, que se encuentra encarcelado, y de la que Belli es miembro.

Por ese caso, una jueza nicaragüense ordenó levantar el secreto bancario, inmovilizar las cuentas y prohibir la salida de Nicaragua a 13 empresarios.

La Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, consuegro de Ortega, también busca al empresario Gerardo José Baltodano Cantarero, hermano del general en retiro Álvaro Baltodano, delegado presidencial para fomento de las inversiones.

Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Blandon Juan Sebastián Chamorro, los candidatos opositores arrestados

Sergio Ramírez fue citado por la Fiscalía

Además del Funides, la Fiscalía investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia y a la Fundación Libertad o para la Libertad.

Por el caso que se investiga a la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la Fiscalía llamó a declarar en calidad de testigo a Ramírez en su calidad de representante legal de la Fundación Luisa Mercado, a la cual acudió el pasado 1 de junio.

La Policía Nacional mantiene bajo arresto a los aspirantes presidenciales de la oposición Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, a quienes los acusa de “traición a la patria” y les ha allanado sus domicilios.

Además, a dos ex vicecancilleres, dos históricos ex guerrilleros sandinistas disidentes, un ex dirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos ex colaboradores de una ONG que han sido detenidos en las últimas dos semanas bajo la acusación de diversos delitos.

Las detenciones de opositores se dan a falta de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega, en el poder desde 2007, busca una nueva reelección.

(Con información de EFE)

