Luis Alberto Lacalle Herrera, ex presidente de Uruguay: “El poder se ejerce en soledad, pero no en aislamiento”

“Un honor, un orgullo y una peocupación”. Así definió el ex presidente de Uruguay, Luis Alberto Lacalle Herrera, a los sentimientos que le invadieron cuando su hijo, Luis Alberto Lacalle Pou, juró este año como mandatario del país, en una larga y emotiva entrevista realizada junto a Ignacio González en el marco del programa de televisión “El Legado”.

“Luis me mira a mí, yo estaba en el palco y me dice ‘señor expresidente y querido padre, Luis Alberto Lacalle Herrera’, y se vino abajo y yo me paré. Fue un momento de esos inolvidables”, recordó Lacalle Herrera, quien fue presidente de Uruguay entre 1990 y 1995 por el tradicional Partido Nacional.

Su hijo, militando en el mismo partido, se impuso en las elecciones de 2019 y juró como presidente el 1 de marzo de 2020, un año marcado por la pandemia de coronavirus que recientemente está comenzando a golpear con fuerza en Uruguay.

Durante la entrevista de casi una hora de duración, Lacalle Herrera recordó sus años como presidente de Uruguay, sus aprendizajes en el cargo y reflexionó sobre la naturaleza del poder

“No hay que obsesionarse con llegar sino tener muy claro para qué se quiere, porque el poder por el poder es una pasión fea”, expresó. “Hay que preguntarse qué puedo hacer yo si soy presidente. Hay que expresarlo antes y ser cuidadosos, cortos en la promesa y largos en el cumplimiento. Hay que lograr que la gente crea en lo que uno propone, y si cree una mayoría se es presidente, si no, no”, explicó.

Para el ex mandatario, que ocupó también los cargos de diputado y senador en la Asamblea General, es importante conocer las limitaciones propias y las del poder. “En un sistema democrático un presidente puede hacer sólo lo que le está permitido y de acuerdo a las formas permitidas”, enfatizó.

Lacalle Herrera destacó además que conocer la realidad “sigue siendo impresindible”, aunque no basta con leer informes bien fundados y estadísticaas. “Hay que embarrarse los zapatos, eso baja todo lo que sea estadísticas a la dimensión humana”, consideró.

La soledad del poder

Consultado sobre cómo se vive en el cargo más alto en la República Oriental del Uruguay, Lacalle Herrera aseguró que “el poder se ejerce en soledad, y es una de las dimensiones más dramáticas”.

“En el presidente siempre termina la última decisión, que nunca es entre el bien y el mal, entre blanco y negro. Es entre dos males, a ver cual es el mejor, o entre dos bienes relativo. Pero no se debe ejercer en aislamiento”, expandió.

“El Legado”, conducido por González, apareció en octubre en la televisión uruguaya como un ciclo de entrevistas a líderes políticos, empresariales y culturales del país y la región, tales como la vicepresidente Beatriz Argimon, el actor Agustín Casanova o lel futbolista Diego Forlán.

Lacalle Herrera es el segundo ex presidente uruguayo en participar, tras la recordada entrevista a Tabaré Vázquez, una de las últimas que el líder del Frente Amplio dio antes de su fallecimiento el 6 de diciembre.

La entrevista completa a Luis Alberto Lacalle Herrera:

