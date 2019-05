"Lo q me da es asco esto de verdad cada vez nos quitan mas nuestros derechos ahora es una conga el proximo año q sera. Y tenemos q quedarnos de brazos cruzados mientras nos arrebatan nuestros derechos. Lo q quisiera saber q impide hacer una conga ah pq la hacen la comunidad LGBTI a ver pq no impiden las congas en los carnavales pq en el parque de la esquina de mi casa esta ensayando una para los carnavales en Camagüey q son el mes q viene, ah esa si la dejan hacer y ensayar pq es de heterosexuales. Dan asco el Cenesex y todas las demas instituciones q tienen q ver con la Comunidad LGBTI cubana son solo pura fachada para el resto del mundo pq dentro de este pais no hacen ni pintan nada. Para q quiero asistir yo a una conferencia para quedarme dormido y aprender como ponerme un condom ya eso lo se hace mucho tiempo. Hagan cosas q de verdad tengan relevancia q trasciendan la barrera y lleguen a toda la poblacion de Cuba no una pequeña conferencia a puertas cerradas con 4 gays, 2 lesbianas y 3 trans. Si van a hacer algo haganlo bien y lleven todo a la maxima expresion. Jamas he visto transmitirse en vivo una Conga por la Diversidad en la Tv siempre son fragmentos cortos en una pequeña noticia q no dura ni 3 minutos al contrario de el desfile del 1ro de Mayo q tienes q espantartelo integro por la TV. Sencillamente lo q dan es asco y eso sera asi hasta el fin de los dias pq esto no va a cambiar ni ahora ni nunca".