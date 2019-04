"Tuve una gran perforación en el tórax y según los cirujanos tenía que comer carne roja, si no eso no sellaba más nunca, y no me quedó otra alternativa que ir a una 'shopping' y gastarme $8.55 CUC (unos $200 pesos en moneda nacional al cambio actual) para un kilogramo de carne roja, cinco bistecs", lamenta Del Sol.