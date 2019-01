Varios chicos que pasaron por las escuelas y los grupos scout de la comunidad libanesa de Foz de Iguazú y Ciudad del Este fueron o son alumnos de la universidad Al Mustafá. "Es preocupante. Vuelven muy convencidos. Hay que seguir muy de cerca sus pasos", dice una fuente de inteligencia brasileña. Pero el gobierno de Brasilia persiste en su posición de que el Hezbollah no tiene nada que ver con el terrorismo y que es apenas un partido político libanés. "Hay países que no perciben como un problema directo al Hezbollah. Dicen que es un problema de Israel o de Estados Unidos y no de América Latina. No tienen en cuenta que Hezbollah es el responsable de la trágica historia reciente de Argentina, por ejemplo. Y que es un problema cultural con impacto directo en toda la región", comenta Juan Félix Marteau, especialista en lavado de dinero de las organizaciones criminales internacionales.