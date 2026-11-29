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Nairobi, 29 nov (EFE).- El jefe de las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Uganda (UPDF), Muhoozi Kainerugaba, desmintió este domingo que vaya a retirar sus tropas de la ciudad de Lubero, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), después de que el viernes el propio Ejército confirmase el repliegue.

"A los ciudadanos de Lubero. Este es el general Muhoozi Kainerugaba dirigiéndose a ustedes. Bajo la guía de (el presidente de Uganda) Yoweri Museveni, comandante en jefe de las UPDF, no nos retiraremos de Lubero. Están a salvo", publicó Kainerugaba en su cuenta de la red social X.

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El director interino de Información Pública de Defensa de las UPDF, Chris Magezi, anunció la retirada ugandesa de esta ciudad, tras casi dos años de presencia militar para combatir a las rebeldes Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), un grupo de lazos difusos con el Estado Islámico (EI), para entregar su control al Ejército congoleño.

Aunque no especificó el motivo de este repliegue, Uganda y la RDC han vivido esta semana una disputa diplomática provocada por unos polémicos mensajes en X por parte de Kainerugaba, hijo del presidente de Uganda, sobre la persecución de las ADF por parte del Ejército ugandés en la localidad de Walikale, en Kivu del Norte.

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En ellos, también dio su "aprobación" a una posible captura de la misma por parte de los rebeldes del Frente para la Refundación de la Nación (FRN), lo que provocó que el Ministerio de Exteriores congoleño convocase el mismo día al embajador ugandés en la RDC, a quien transmitió su preocupación por estas "graves" declaraciones.

Ante esta situación, las UPDF han reafirmado su apoyo al Gobierno congoleño.

Kainerugaba cuenta con 1,4 millones de seguidores en X y es conocido por usar esta plataforma para publicar mensajes polémicos y, aunque hasta 2021 mantenía un perfil público bajo, ha ganado visibilidad en los últimos años a través de las redes sociales gracias a publicaciones irreverentes y a menudo violentas.

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Si bien la presencia de las UPDF en Lubero se remonta a enero de 2025, sus tropas actúan en el este de la RDC desde noviembre de 2021, cuando empezó una operación militar conjunta contra las ADF.

Las ADF, milicia de origen ugandés que tiene sus bases y perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al EI.

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El 31 de enero de 2025, poco después de que el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23) tomase el control de Goma, la capital de Kivu del Norte, Uganda anunció operaciones defensivas para impedir la progresión de otros grupos rebeldes en el noreste del país.

El conflicto en el este de la RDC entró en una nueva fase el pasado 13 de octubre con la creación del FRN, encabezado por el expresidente congoleño Joseph Kabila (2001-2019) e integrado por el M23, respaldado por Ruanda. EFE

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