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Almudena Cid atraviesa uno de sus momentos más dulces, tanto en el terreno personal como en el profesional. La exgimnasta se ha mostrado de lo más sonriente y cercana durante la presentación de la colección Comfeet de la firma Merkal, de la que es imagen. Una cita en la que contó con el apoyo de su pareja, Gerardo García Berodia, que no dudó en fotografiarla mientras ella posaba con los diferentes modelos de calzado. Feliz y enamorada, Almudena aseguró encontrarse en una etapa de plena tranquilidad: "Sí, sí, muy bien, muy contenta, con salud", confesaba, dejando claro que atraviesa un momento especialmente positivo junto a su chico.

La deportista también quiso hacer balance de su estado de salud y recordó que hace justo un año se encontraba a punto de pasar por quirófano. Ahora, completamente recuperada y con una rehabilitación muy satisfactoria, reconoce que ha aprendido a valorar todavía más las pequeñas cosas: "Agradezco que ha ido todo súper bien. Tengo una muy buena rehabilitación, me he comprometido mucho conmigo", explicaba. Consciente de que no siempre las circunstancias salen como uno espera, Almudena se siente afortunada por haber superado esta etapa y mira al futuro con optimismo: "Estoy agradecida con todo lo que me pasa y ojalá todo el mundo tenga un resultado igual".

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Otro de los grandes motivos de felicidad de la exgimnasta es el proyecto personal que está a punto de hacerse realidad: su nueva casa en Álava, cerca de sus raíces y de su familia. A sus 46 años, Almudena reconoce que ha sido fruto de muchos años de esfuerzo, trabajo y ahorro, ya que comenzó a trabajar con tan solo 14 años: "Llevo con este proyecto muchos años y al final he estado ahorrando, ahorrando, ahorrando", confesaba ilusionada. Aunque se considera una de las afortunadas por haber podido acceder a una vivienda, no quiso olvidarse de las dificultades que atraviesan muchas personas y defendió la necesidad de facilitar el acceso a una casa: "Estoy muy ilusionada porque sé que va a ser un lugar del que nadie me va a poder echar".

En el terreno profesional, Almudena tiene por delante nuevos retos sobre las tablas con la obra 7 minutos, de Sergio Pérez-Mencheta, cuyo estreno está previsto para enero y en la que compartirá escenario con otras diez actrices. Una oportunidad que afronta con especial ilusión, ya que reconoce que el teatro es uno de los escenarios en los que más disfruta. Además, espera poder pasar la próxima Navidad en su nueva vivienda, rodeada de sus seres queridos, una época del año que le encanta y que vive con especial emoción. Sin duda, un momento de estabilidad, salud, amor y nuevos proyectos para la exgimnasta, que no puede ocultar la felicidad que siente en esta nueva etapa.

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