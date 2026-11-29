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París, 29 nov (EFE).- El expresidente francés Nicolas Sarkozy, que espera una sentencia en apelación este lunes por la presunta financiación libia de su campaña presidencial de 2007, acumula dos condenas firmes y sigue vinculado a varias investigaciones judiciales, en una situación que mantiene al político conservador bajo presión desde su salida del Elíseo en 2012.

Es el procedimiento que ha tenido consecuencias más graves para Sarkozy, que fue condenado el 25 de septiembre de 2025 a cinco años de prisión por asociación ilícita para obtener financiación del régimen del entonces líder libio Muamar Gadafi para la campaña que lo llevó al poder en 2007.

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La sentencia, cuya ejecución provisional ordenó el tribunal por la gravedad de los hechos, lo convirtió en el primer expresidente francés en ingresar en prisión. Estuvo 20 días en la cárcel hasta quedar en libertad bajo control judicial.

Sarkozy apeló la sentencia y el Tribunal de Apelación de París debe pronunciarse este lunes, después de que la Fiscalía solicitara elevar la pena a siete años de prisión.

Sostiene que Sarkozy y colaboradores cercanos negociaron en 2005 un acuerdo con Gadafi, cuando el político era ministro del Interior, para obtener financiación electoral a cambio de gestiones sobre la situación judicial de un alto funcionario libio condenado a cadena perpetua en Francia por el atentado contra un avión de la compañía UTA en 1989, que causó 170 muertos en Níger.

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La primera condena firme de Sarkozy fue confirmada en diciembre de 2024 por el Supremo en el llamado caso de las escuchas o Bismuth.

El expresidente fue condenado a tres años de prisión, uno de ellos de cumplimiento efectivo, por corrupción y tráfico de influencias.

La Justicia consideró probado que intentó obtener información confidencial de un alto magistrado e influir en un procedimiento judicial relacionado con el caso Bettencourt, una de las primeras investigaciones en las que se vio implicado.

El caso examinaba si había aprovechado la vulnerabilidad de Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, para obtener financiación para su campaña presidencial de 2007. Fue imputado brevemente en 2013 por abuso de debilidad. Sarkozy habría prometido al juez ayudarlo a conseguir un puesto en Mónaco.

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Sarkozy cumplió la parte efectiva de la pena mediante un brazalete electrónico entre el 7 de febrero y el 14 de mayo de 2025, cuando obtuvo la libertad condicional. El exmandatario ha recurrido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Financiación de su campaña de 2012

Hace un año, el 26 de noviembre de 2025, el Tribunal Supremo confirmó su segunda condena firme, por financiación ilegal de su campaña electoral para la reelección de 2012, conocida como caso Bygmalion.

El expresidente fue sentenciado en primera instancia en 2021 a un año de prisión y, en febrero de 2024, el Tribunal de Apelación de París redujo la pena a seis meses de cumplimiento efectivo, con posibilidad de cumplirlos con brazalete electrónico.

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La Justicia consideró probado que su campaña utilizó un sistema de facturas falsas para ocultar gastos electorales que superaron los límites legales. Tras el rechazo de su recurso, Sarkozy obtuvo en mayo de 2025 una adaptación de la pena que le permitió evitar también el uso del dispositivo electrónico.

Sarkozy y su esposa, Carla Bruni, figuran entre los acusados en un procedimiento relacionado con una presunta operación para conseguir que el intermediario franco-libanés Ziad Takieddine retirara sus acusaciones sobre la financiación libia de la campaña de 2007.

La investigación, conocida como operación 'Salvar a Sarko', sostiene que se intentó obtener la retractación de Takieddine a cambio de una posible remuneración.

El intermediario había asegurado en 2016 que trasladó cinco millones de euros en efectivo desde Libia a París y que entregó el dinero a Sarkozy y a un colaborador. En noviembre de 2020 se retractó públicamente en una entrevista, pero dos meses después volvió a incriminar al expresidente ante los jueces franceses.

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Takieddine murió en Líbano en septiembre de 2025. Sarkozy, Bruni y otras nueve personas han sido enviados a juicio, previsto para finales de 2027, por asociación ilícita con el objetivo de cometer una estafa organizada y por ocultamiento de manipulación de testigos.

El expresidente aparece en la investigación sobre posibles irregularidades en la atribución del Mundial de fútbol de 2022 a Catar, abierta en 2016, y en otra sobre una presunta operación para influir en el voto de un inversor catarí en el Consejo de Vigilancia del grupo francés Lagardère en 2018 para beneficiar al heredero de la compañía, cercano a Sarkozy.

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También fue investigado en otros cuatro casos, en los que fue absuelto o que fueron archivados por diferentes motivos. EFE