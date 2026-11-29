Guardar

La Unión Europea ha lamentado este domingo la explosión registrada cerca de un centro educativo en la provincia afgana de Kunar, donde al menos diez personas murieron y 110 resultaron heridas, al tiempo que ha reclamado mayores garantías de seguridad para los menores.

"Nos entristece profundamente la noticia de una explosión trágica cerca de una escuela en la provincia de Kunar", ha expresado la Delegación de la Unión para Afganistán en un comunicado difundido a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Los Veintisiete han trasladado sus "más sentidas condolencias" a los familiares de las víctimas mortales y su apoyo a las personas heridas. Asimismo, han reivindicado que "las escuelas deben seguir siendo lugares seguros para el aprendizaje", haciendo hincapié en que "los niños deben ser protegidos en todo momento".

Las declaraciones de la Unión Europea llegan después de que al menos diez personas murieran y más de un centenar sufrieran lesiones de diversa consideración tras una explosión registrada este sábado en un almacén de material explosivo de empresas mineras situado junto a una escuela de secundaria en Asadabad, capital de la provincia de Kunar, en el este de Afanistán.

PUBLICIDAD

El portavoz del Ministerio del Interior del Gobierno talibán, Abdul Mateen Qani, señaló este mismo sábado que las primeras pesquisas apuntaban a que el estallido se produjo presuntamente por "negligencia e imprudencia" en el almacenamiento y la preparación de los explosivos en el depósito.