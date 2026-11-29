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Islamabad/Nueva Delhi, 29 nov (EFE).- Pakistán ha enviado un número indeterminado de tropas a su aliada Arabia Saudí en medio de la escalada de su conflicto con milicias hutíes en Yemen, tras una cumbre de defensa celebrada en Islamabad que incluyó también a Turquía.

"Este despliegue militar refleja el compromiso inquebrantable de Pakistán con la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del Reino de Arabia Saudí", declaró el Ejército paquistaní en un comunicado el domingo, detallando que las tropas fueron enviadas el día anterior.

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"Las tropas desempeñarán las funciones que se les hayan asignado en territorio saudí, de conformidad con los compromisos acordados y el marco establecido de cooperación en materia de defensa. Este despliegue contribuirá a reforzar aún más las capacidades defensivas del Reino ante las crecientes preocupaciones en materia de seguridad", agregó el comunicado.

El anuncio llega tras una reunión en Islamabad donde altos funcionarios de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, países que en agosto crearon un pacto de defensa mutua conocido como el Acuerdo de La Meca, condenaron los ataques hutíes y se comprometieron a reforzar su apoyo a Riad.

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Pakistán ya había desplegado un contingente militar en Arabia Saudí en abril, que incluía aviones de combate y aeronaves de apoyo, en virtud de un acuerdo bilateral de defensa que ambos países firmaron en septiembre de 2025, según indicó el Ministerio de Defensa saudí en aquel momento.

En las últimas semanas se han intensificado los ataques cruzados entre Riad y los hutíes, un grupo respaldado por Irán, que ha reivindicado numerosas acciones contra objetivos civiles, militares y energéticos de Arabia Saudí. EFE