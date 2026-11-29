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Taipéi, 29 nov (EFE).- El Gobierno de Taiwán instó este domingo a China a "aceptar con pragmatismo" los resultados de los comicios locales del sábado, en los que el gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) ganó diez de las veintidós alcaldías en disputa, el doble que en 2022.

En un comunicado, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo gubernamental encargado de las relaciones con China- afirmó que la determinación del Ejecutivo de Taipéi de "defender con firmeza la paz, la estabilidad y el 'statu quo'" en el estrecho de Taiwán "no ha cambiado", y que esa postura es la "opinión mayoritaria" de la población isleña.

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El MAC también pidió a Pekín que "entable intercambios, cooperación, diálogo y comunicación" con el Gobierno "legítimo y democráticamente elegido" de Taiwán, sin condiciones previas y en términos de "igualdad" y "dignidad", y que gestione sus diferencias con Taipéi "de forma pragmática".

"Solo así se favorecerá un desarrollo positivo de las relaciones a través del estrecho", señaló la entidad, y recalcó que la renovación periódica de alcaldes, jefes de condado y representantes electos "es algo normal en los países democráticos".

"Eso demuestra la profunda resiliencia de una democracia taiwanesa madura y sólida, y muestra la libertad de los taiwaneses para elegir a sus candidatos en un ambiente electoral festivo. Por eso, las autoridades de Pekín deben respetar el sistema democrático de Taiwán y la elección del pueblo taiwanés", sentenció.

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El Consejo respondía así a la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo chino), que este domingo advirtió de que la "reunificación" con la isla es una tendencia histórica "inevitable" y se comprometió a seguir combatiendo "con firmeza" a las fuerzas "separatistas" partidarias de la "independencia de Taiwán".

"Por mucho que cambie el panorama político de la isla, no podrá alterar la dirección y la tendencia del desarrollo de las relaciones a través del estrecho. Mucho menos podrá frenar la gran tendencia histórica de que la patria deba reunificarse", aseguró Zhang Han, portavoz de la Oficina.

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Cerca de 20 millones de ciudadanos estaban llamados a las urnas el sábado para elegir cargos públicos de todos los niveles de la administración local de Taiwán, incluidos los alcaldes de los seis municipios especiales -Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung-.

El PDP, formación soberanista que ejerce el poder central desde 2016, se llevó diez de las veintidós alcaldías, mientras que el principal partido opositor de la isla, el Kuomintang (KMT), favorable a estrechar lazos con Pekín, logró once, tres menos que en los anteriores comicios.

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Estos resultados podrían favorecer al actual mandatario, Lai Ching-te, tachado de "independentista" y "alborotador" por las autoridades chinas, que previsiblemente buscará un segundo mandato en las presidenciales de 2028, que, de ganar, prolongaría la permanencia del PDP en el poder hasta 2032, dieciséis años en total. EFE