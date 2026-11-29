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El movimiento Acampada que ha ocupado durante semanas la plaza de Rossio, en el centro de Lisboa, ha terminado de recoger este fin de semana las últimas tiendas con el compromiso de que seguirán defendiendo la causa de la vivienda.

"Se ha hecho todo de forma ordenada. Nosotros hemos hecho exactamente aquello que habíamos prometido hacer", ha destacado el movimiento en un comunicado que confirma el desmantelamiento tras varios desalojos policiales.

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Una portavoz de la acampada, Mariana Carneiro, ha destacado que continuarán también apoyando a las personas en situación de calle que en las últimas semanas se han sumado a los acampados, según recoge la televisión pública RTP. Algunas de esas personas han sido referidas a servicios sociales.

La acampada ha retirado las últimas tiendas de campaña este sábado en colaboración con la Policía Municipal de la capital lusa.