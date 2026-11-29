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Celebran en Zunyi la Semana de Intercambio Internacional «El desarrollo de China: una oportunidad para un mundo colorido» 2026

PR Newswire

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ZUNYI, China, 29 de noviembre de 2026

ZUNYI, China, 29 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Del 22 al 26 de noviembre se celebró en Zunyi, provincia de Guizhou, la Semana de Intercambio Internacional «El desarrollo de China: una oportunidad para un mundo colorido» 2026. Con el tema de "Avanzar juntos por un camino correcto: de una ciudad con viraje a las oportunidades globales», el evento reunió a diplomáticos acreditados en China, expertos académicos, blogueros, estudiantes y representantes empresariales de 24 países, quienes intercambiaron opiniones sobre el desarrollo de alta calidad y la apertura de alto nivel de Guizhou y Zunyi, tanto como la cooperación industrial y el diálogo entre civilizaciones.

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En la actividad «Diálogo en Zunyi» celebrada el día 26, los invitados chinos y extranjeros señalaron que la historia, la cultura y las experiencias de desarrollo industrial de Zunyi ofrecen una ventana para conocer y comprender el desarrollo local de China. En el contexto de la reconfiguración de las cadenas globales de suministro y la transición verde, los países pueden encontrar oportunidades comunes en ámbitos como la cooperación abierta, la modernización industrial y la protección ecológica.

Ahmed Mustafa Fahmy Hafiz, director de la Oficina de Representación de la Liga de los Estados Árabes en China, señaló que había podido conocer unas prácticas en las que la industria tradicional se integra con la manufactura inteligente y la protección ecológica se complementa con el desarrollo económico. Añadió que los países árabes también están impulsando la transición verde y la diversificación de sus cadenas industriales, por lo que existe un amplio margen de complementariedad y cooperación entre ambas partes.

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La actividad incluyó conferencias magistrales y un espacio de intercambio denominado «Conversaciones junto al río Chishui», en el que los expertos chinos y extranjeros debatieron sobre el valor de la historia y la cultura en la actualidad, las oportunidades globales que ofrece el desarrollo abierto y la construcción de una civilización ecológica, entre otros temas. Durante el evento también se presentó la «Iniciativa de Zunyi para la comunicación internacional y la cooperación industrial: Avanzar juntos por un camino correcto, nuevas voces entre la tierra y el mar».

Además, el evento contó con un espacio expositivo denominado «Camino correcto, espíritu artesanal», en el que el río Chishui sirvió como eje central y se organizaron tres áreas temáticas: el baijiu (un tipo de aguardiente chino) de aroma sauce, la manufactura inteligente y el turismo y la cultura. La exposición mostró detalladamente el desarrollo industrial de la cuenca del río Chishui.

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Durante la Semana de Intercambio, también se celebraron el «Diálogo sobre el espíritu artesanal y las oportunidades globales», realizado en escenarios vinculados a la actividad industrial, y la tertulia «Un mundo colorido, vecinos de una misma comunidad», en la que los invitados chinos y extranjeros intercambiaron opiniones sobre la internacionalización de las industrias características, la preservación y la innovación de los oficios tradicionales, la protección ecológica y el desarrollo turístico, así como el diálogo y el aprendizaje mutuo entre civilizaciones, entre otros temas.

En el marco de las visitas «Recorrer el río Chishui y compartir el desarrollo», los invitados visitaron sitios históricos y conmemorativos, parques industriales orientados a la economía abierta, empresas de fabricación de equipos de alta gama y de componentes para vehículos de nueva energía, empresas productoras de baijiu y destinos turísticos de interés cultural. Estas visitas les permitieron conocer de primera mano la riqueza histórica y cultural de Zunyi, su entorno ecológico y el dinamismo de sus industrias.

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La actividad se organizó por el Grupo de Comunicaciones Internacionales de China (sigla en inglés CICG) y el Departamento de Comunicación del Comité Provincial de Guizhou del Partido Comunista de China (PCCh), y las entidades ejecutoras fueron Xufang International Media, filial de CICG, el Departamento de Comunicación del Comité Municipal de Zunyi del PCCh y la Oficina Municipal de Comercio de Zunyi.

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FUENTE The Publicity Department of the CPC Zunyi Municipal Committee