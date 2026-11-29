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El tenista murciano Carlos Alcaraz superó (6-2, 7-6(4)) a Flavio Cobolli para empatar la final de la Copa Davis que tenía contra las cuerdas España tras la derrota de Rafa Jódar en el primer punto, una Ensaladera que se decidirá a continuación en el dobles.

El flamante Maestro de la ATP salió al rescate de la 'Armada' contra Italia y puso el 1-1 con autoridad ante un Cobolli incapaz de ganar esta semana un encuentro en la Final 8 de Bolonia. El murciano necesitó de tres bolas de partido y un casi inesperado 'tie-break' en el segundo set, pero cumplió con su favoritismo.

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Ahora, el capitán David Ferrer cambió el dobles anunciado para meter a Alcaraz, en vez de Pedro Martínez, junto a Marcel Granollers, en el duelo definitivo contra Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori para la anfitriona y triple vigente campeona, que decidirá el campeón del Mundial de tenis 2026.

El de El Palmar se confió en los últimos juegos ante su buen amigo Cobolli, afectado en el adiós a la temporada con una lesión en octubre y muchas derrotas, como el 0-3 que se llevó en las Finales ATP. Alcaraz firmó cinco juegos seguidos en el primer set para ponerse por delante con un 6-2.

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El campeón de siete 'grandes' no dio mucho margen tampoco en el segundo parcial y rompió en el quinto juego, pero cuando sacaba para cerrar el punto español, se encontró con el desparpajo de un Cobolli dispuesto a morir matando. El italiano aseguró al menos la muerte súbita, pero Alcaraz no permitió un tercer set para mantener un buen tono físico de cara a la llamada decisiva del dobles.

En el inicio de la final en el BolognaFiere Arena, Jódar, de 20 años, perdió (6-7(4), 6-2, 6-1) ante Lorenzo Musetti. El madrileño dejó una épica remontada en el primer set, pero cedió maltrecho del pie y ante un Musetti muy inspirado esta semana. El partido comenzó torcido y pudo ser todavía peor para Jódar, que salvó hasta tres pelotas de rotura para el 1-5.

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Con 2-5, llegó la reacción del español, que aprovechó su tercera oportunidad para quebrar a Musetti, antes de empatar la contienda después de que un revés de su adversario se estrellase en la red (5-5). Con el transalpino mandando 5-6 tras defender su saque, llegó el susto para Jódar. Un mal apoyo durante uno de los puntos provocó que solicitase asistencia médica para tratar su tobillo derecho. Con todo, mantuvo llegó al 'tie-break' y mantuvo la iniciativa; Musetti salvó dos bolas de set, pero el número 10 del mundo subió a la red para cerrar el parcial con una excelente dejada.

El italiano, intratable contra Corea del Sur y también ante Chequia, devolvió el golpe en el segundo parcial. Jódar aprovechó la adrenalina para empezar rompiendo, pero Musetti irrumpió en la final con seis juegos seguidos (6-2). Un tremendo mazazo del que no se levantó el tenista revelación de este 2026, el primer año en el Circuito ATP de un Jódar que perdió el control.

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El de Leganés fue incapaz de sumar con su saque y Musetti endosó otro contundente 6-1 para poner a Italia a una victoria de su cuarto título consecutivo. España, campeona por última vez en 2019 y que perdió el año pasado contra los italianos en la final, se aferró a Alcaraz y, después de poner el 1-1, el murciano y Granollers tienen la llave de la séptima Ensaladera de España.