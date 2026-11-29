29/11/2026 Vela.- España se queda sin su segundo título de SailGP ante la debutante Suecia. El Spain SailGP Team se ha quedado a las puertas de lograr su segundo trofeo de campeón del Rolex SailGP Championship al finalizar segundo en la Gran Final del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba la de sexta temporada, en la que se ha coronado la debutante Suecia, liderada por el experimentado Nathan Outteridge. DEPORTES CHRISTOPHER PIKE | SAILGP

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El Spain SailGP Team se ha quedado a las puertas de lograr su segundo trofeo de campeón del Rolex SailGP Championship al finalizar segundo en la Gran Final del Gran Premio de Abu Dabi, última prueba la de sexta temporada, en la que se ha coronado la debutante Suecia, liderada por el experimentado Nathan Outteridge.

La debutante escandinava ejerció de tapada y dio la sorpresa en una Gran Final en la que los españoles volvieron a rozar la épica tras salir por detrás. El equipo pilotado por Diego Botín no tuvo una buena salida en la primera manga del día -empezó penúltimo de su grupo, tapado por los australianos, que se llevaron una penalización-, pero fue de menos a más para acabar tercera.

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Así, el Spain SailGP Team llegó a la última carrera de flota del día en una excelente situación para meterse en la final del Gran Premio, antes de la Gran Final. La salida apretó las cosas y se la tuvo que jugar en el último tramo para asegurar su puesto en la lucha por el volante.

En la final del Gran Premio de Abu Dabi, España se las vio con Francia, Gran Bretaña y Australia en una carrera en la que salió demasiado atrás. Aún así, apuró sus opciones hasta la última boya, pero Tom Slingsby y sus 'aussies' acabaron imponiéndose.

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La Gran Final de la temporada fue un calco de la carrera anterior para España. Suecia clavó la salida, mientras que los BONDS Flying Roos y el Spain SailGP Team salieron por detrás. Los suecos aprovecharon la situación para poner agua de por medio y distanciarse de sus dos rivales y acariciar el triunfo.

Aún así, los de Diego Botín se zafaron de Australia en el último tramo contra el viento y encararon el largo a la última boya muy cerca de Suecia. Apenas cinco metros les separaron al superar la última boya y encarar la línea de meta. Los suecos aguantaron el tipo para proclamarse por primera vez campeones de SailGP.

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"Ha sido un día de muchas emociones", destacó Diego Botín, piloto del equipo español, al término de la Gran Final. "No hemos hecho las salidas que planeábamos, pero hemos navegado muy bien técnicamente. Acabamos la temporada con una sensación muy buena como equipo: hemos crecido mucho y terminado muy fuerte el año. Hay que preservar eso e ir a tope el próximo año", finalizó.