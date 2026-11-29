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Madrid, 29 nov (EFE).- Los primeros resultados provisionales de las elecciones generales españolas de este domingo apuntan, con el 5,41 % del censo escrutado, apuntan a una ventaja del conservador Partido Popular (PP) sobre el Partido Socialista de Pedro Sánchez.

Con estos datos, el PP obtendría 121 escaños, 16 menos que en los comicios de 2023, en tanto que el POSE sacaría 114 escaños, 7 menos que en las pasadas elecciones generales.

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La formación de ultraderecha Vox sería la tercera fuerza, con 51 escaños, 18 más que en 2023, y la coalición de izquierdas Frente Amplio obtendría 11 parlamentarios.

La mayoría absoluta son 176 diputados, por lo que, si se confirma esta tendencia, serían necesarios los pactos a uno y otro lado del espectro político.

Los sondeos a pie de urna conocidos al cierre de los colegios electorales apuntan a una victoria del Partido Popular, que de todos modos necesitaría el apoyo de Vox para gobernar.

Un total de 38,6 millones de electores estaban convocados a las urnas en estas elecciones para elegir a los 350 diputados del Congreso y 209 senadores en unos comicios generales anticipados, marcados por una participación histórica que a las 18.00 horas (17:00 GMT) era del 68,15 %, 15 puntos más que en los comicios de 2023, según datos del Ministerio del Interior. EFE

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