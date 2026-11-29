29/11/2026 Cayetano Rivera EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Cayetano Rivera ha reaparecido ante las cámaras y lo ha hecho con la discreción que suele caracterizarle cuando se trata de cuestiones relacionadas con su vida personal. Después de las últimas declaraciones de Blanca Romero en televisión, en las que la actriz ha hablado de la ausencia de su hija Lucía en la boda del torero con Eva González, el diestro ha sido preguntado por esta polémica que ha vuelto a situar en el foco mediático una historia familiar que se remonta a más de dos décadas atrás.

Lejos de alimentar la controversia o entrar en valoraciones sobre lo sucedido, Cayetano ha optado por mantenerse al margen y dejar claro que no tiene intención de recuperar episodios del pasado. "No vamos a empezar a entrar en temas de hace veintitantos años", ha zanjado con contundencia, poniendo límites a las preguntas sobre un asunto que, a juzgar por sus palabras, prefiere dejar atrás.

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Una postura prudente con la que el torero ha evitado pronunciarse sobre los motivos que llevaron a Lucía a no asistir a su enlace con la presentadora, celebrado en 2015, así como sobre las recientes declaraciones de Blanca Romero, que han vuelto a despertar el interés por la relación entre los protagonistas de esta historia.

Mucho más cercano se ha mostrado al referirse a la actriz, hacia quien ha tenido unas palabras de cariño, sin olvidar el respeto que siente por su hija. "Yo a Blanca le tengo mucho cariño. Y a mi hija le tengo muchísimo respeto", ha asegurado, dejando clara su consideración hacia ambas y evitando profundizar en una cuestión estrictamente familiar.

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Con estas declaraciones, Cayetano ha querido cerrar cualquier posibilidad de polémica, manteniendo la discreción sobre su pasado y dejando claro que no está dispuesto a entrar en detalles de una historia que, más de veinte años después, sigue despertando curiosidad.