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Quito, 29 nov (EFE).- Los candidatos a las principales alcaldías y prefecturas de las elecciones locales de este domingo en Ecuador expresaron su optimismo ante los resultados y animaron a la población a votar, en unos comicios donde el partido del presidente Daniel Noboa busca desplazar al correísmo de estas instituciones.

La candidata oficialista a la Alcaldía de Guayaquil, Cynthia Viteri, acudió a votar acompañada del presidente Noboa y la esposa y la madre de este. "¡Les gusta su vida? ¿Quieren cambiarla? De esto se trata, de cambiar las vidas de las personas de Guayaquil", declaró la candidata a la prensa.

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Su rival Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, el actual alcalde de Guayaquil que fue encarcelado y condenado por corrupción tras llegar a la alcaldía en 2023 de la mano del correísmo, aseguró sentirse confiada y pidió a los guayaquileños que acudan a las urnas para seguir con el cambio en la ciudad. "El poder está en sus manos", señaló.

El presidente Noboa acudió a ejercer su derecho a primera hora de este domingo en la provincia costera de Santa Elena, desde donde animó a la población a "votar sin miedo" antes de dirigirse a Guayaquil.

En Quito, el candidato oficialista a la alcaldía, Harold Burbano, se mostró optimista y aseguró que la capital ecuatoriana necesita "planificación y un líder".

Por su parte, el actual alcalde de la capital, el correísta Pabel Muñoz aseguró que pasaría el día con su familia hasta el inicio del escrutinio, cuando se trasladará a la sede de Revolución Ciudadana (RC), el partido liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017).

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El partido de Correa, principal fuerza de la oposición de Noboa, no ha podido concurrir a estas elecciones oficialmente tras ser suspendido por una investigación de la Fiscalía, que le imputa un presunto caso de lavado de dinero en las cuentas de campaña de las elecciones presidenciales de 2023.

Por ello, los candidatos correístas han tenido que presentarse en las listas de otros partidos, mientras que otros, como la excandidata presidencial Luisa González y el alcalde de Guayaquil Aquiles Alvarez están fuera de carrera al ser encarcelados por distintas causas judiciales.

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En las provincias de Pichincha y Guayas, donde se encuentran Quito y Guayaquil, los candidatos del partido oficialista ADN a la Prefectura acudieron a las urnas por la mañana. Giovanna Ubidia criticó el abandono de la provincia andina y prometió establecer "planificación, trabajo y transparencia".

Andrés Guschmer, candidato de ADN para la prefectura Guayas, argumentó que, hasta ahora, los ciudadanos de su provincia habían sido víctimas de "promesas incumplidas".

Por su parte, en la ciudad andina de Cuenca, el candidato a la Alcaldía Yaku Pérez y su aspirante a la Prefectura de Azuay, que se presentaron en alianzas con varias formaciones, compartieron videos en redes sociales en defensa del agua y en rechazo a la actividad minera en la zona natural de Quimsacocha que llevó a miles de cuencanos a manifestarse en las calles.

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"Kimsacocha no se toca", dijeron al unisono.

Estas elecciones fueron adelantadas del 14 de febrero de 2027 a este domingo 29 de noviembre, ante los pronósticos de la virulencia que el fenómeno climático de El Niño podría tener a inicios de próximo año en forma de inundaciones.

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No obstante, las fuertes lluvias e inundaciones ya han comenzado a darse en Ecuador, y para este domingo al menos 34 locales de votación han tenido que ser cambiados por encontrarse inundados.

A las urnas están convocados más de 13,8 millones de electores para elegir a 24 prefectos provinciales y 222 alcaldes, entre otras autoridades vecinales. EFE

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