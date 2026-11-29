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Paula Lerín

Valencia (España), 29 nov (EFE).- El delantero Hugo Duro evitó con su primer gol de la temporada otra derrota del Valencia en Mestalla, donde sigue sin ganar en Liga, al empatar nueve minutos después el gol marcado por Rubén García en el minuto 63 en un partido en el que a Osasuna se le anuló un tanto, tras intervención del VAR, en el 88 por mano.

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El empate deja descontentos a ambos equipos, que siguen sin distanciarse de la zona de descenso. Osasuna no gana lejos de El Sadar desde agosto, mientras que los valencianistas arrastran ocho partidos sin ganar en Mestalla, con cinco derrotas y tres empates.

La importancia del partido se notó desde el inicio. Ninguno quería cometer errores. Dentro de esa pausa, el Valencia, como local, quería llevar la iniciativa, mientras que Osasuna presionaba su salida de balón.

El equipo valencianista cada vez muestra más automatismos propios del estilo del mexicano Javier Aguirre, pero aún debe mejorar en la construcción del juego y, sobre todo, en la definición. Corría el minuto 15 y todavía no había creado ninguna ocasión clara de gol.

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Sin embargo, el equipo rojillo fue haciéndose con el dominio y tuvo las mejores ocasiones. Pero se encontró con un inmenso Tárrega, que evitó que los balones le llegaran a Budimir, que está a solo un tanto de llegar a los 100 goles con Osasuna, y desvió un disparo de Diego Rico. También lo intento Moi Gómez con un chut que se marchó por poco tras tocar en la defensa blanquinegra.

El paso adelante de Osasuna activó al Valencia, que trató de responder mediante el juego directo liderado por Javi Guerra y Dani Raba. Pepelu tuvo dos buenas ocasiones que se marcharon cerca y la mejor fue de Sadiq, cuyo chut fue detenido en dos tiempos por Herrera.

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Sin goles, el partido llegó al descanso y tras el paso por vestuarios el Valencia quiso volver a tener el control, pero no era capaz de crear peligro a través del balón.

Aguirre y Arrasate no quisieron esperar para hacer cambios y dieron entrada a Danjuma y Rubén García. Acertó el técnico de Berriatua, pues el extremo de Xàtiva marcó cinco minutos después de un buen pase de Raúl Moro (m.63).

Osasuna quería más y Dimitrievski se estiró para sacar un chut ajustado de Moro y, cuando peor lo estaba pasando el Valencia, David Otorbi y Hugo Duro salieron con la misión de poner chispa al ataque.ç

Duro, que ha perdido la titularidad y la confianza de su afición, no falló y firmó el empate tras un centro del propio Otorbi con un testarazo inapelable en el 74 para reivindicarse.

Con todo por decidir, los dos equipos se volcaron en busca de la victoria. Dimitrievski evitó un gol de Moro, pero no pudo parar el del recién incorporado Osambela. Sin embargo, el tanto no subió al marcador tras la revisión del VAR, por mano, y el partido quedó en un empate insuficiente para las aspiraciones de ambos.

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- Ficha técnica:

1 - Valencia: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, Copete, Gayà; Raba (Otorbi, m.68), Pepelu, Guido Rodríguez (Hugo Duro, m.68), Rioja (Danjuma, m.58); Javi Guerra y Umar Sadiq (Aimar, m.86).

1 - Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Boyomo, Herrando, Rico; Moi Gómez (Iker Muñoz, m.87), Moncayola (Osambela, m.87), Aimar (Torró, m. 71); Moro, Budimir (Raúl, m.87) y Dubasin (Rubén García, m.58).

Goles: 0-1, m.63: Rubén García. 1-1, m.74: Hugo Duro

Árbitro: Javier Alberola Rojas. Amonestó a Guido (m.12), Rioja (m.42), Aguirre (m.65) y Tárrega (m.80) por parte de los locales, y a Moi Gómez (m.28) y Aimar (m.59) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimocuarta jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Estadio de Mestalla ante 43.209 espectadores. EFE

plm/cta/ism

(foto)