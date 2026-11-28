Guardar

El aeropuerto alemán de Colonia-Bonn ha interrumpido sus operaciones durante aproximadamente dos horas y media durante la noche del viernes al sábado, tras detectar un dron en el espacio aéreo de sus instalaciones, lo que obligó a paralizar todos los despegues y aterrizajes.

Un portavoz de la terminal ha apuntado en declaraciones a la agencia dpa que el aparato fue avistado en torno a las 22.00 horas (hora local). Ante esta situación, el proveedor alemán de servicios de navegación aérea inició las comprobaciones pertinentes para evaluar el incidente.

PUBLICIDAD

Por el momento, ni el operador aeroportuario ni el servicio de navegación aérea han ofrecido más información sobre lo ocurrido. Tampoco han trascendido datos sobre el origen del dron ni sobre posibles daños o personas afectadas.