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El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes (COIM), Eduardo Tolosana, ha apuntado que todos los partidos que concurren a las elecciones generales de este domingo presentan "algunas propuestas positivas" con respecto a la lucha contra los incendios en España. Sin embargo, ha criticado la falta de compromiso presupuestario de los programas y ha apelado al "patriotismo" de los políticos frente al cortoplacismo electoral.

"Diría que la dinámica de los políticos es a corto plazo, a cuatro años, como mucho a ocho. Y al final, que yo creo que hay cosas como la medicina preventiva que debería ser una cuestión de patriotismo. O sea, que al final el decisor, el político, debería pensar: 'Esto no me va a rentar electoralmente, pero es necesario y es positivo para mi país", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

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En especial, señala que potenciar la prevención de incendios y la autoprotección de los núcleos habitados es algo que tiene sus frutos "a largo plazo, mucho más largo que el retorno electoral". Además, las actuaciones tienen lugar en sitios remotos, "donde poca gente realmente aprecia".

"Es muy difícil demostrar que aquí si no se hubiera hecho una repoblación o si no se hubiera hecho un tratamiento preventivo, habría habido un incendio catastrófico", ha reconocido.

Por si eso no fuera poco, opina que las actuaciones en prevención, autoprotección, concienciación, etc., "se ven mucho menos" que las relacionadas con la coordinación y profesionalización de los bomberos forestales, aunque estas "sean importantes". "Entonces, el miedo que tenemos desde el Colegio de Ingenieros de Montes es que el escaso presupuesto que se dedica a gestión forestal pase a dedicarse a emergencias", ha apuntado.

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En este sentido, ha puesto como ejemplo el Plan y la Estrategia Forestal impulsados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO): las medidas que se proponen "están muy bien", pero "no hay un compromiso presupuestario". "Y el problema de lo forestal es que trabajamos a largo plazo", ha recalcado.

En este sentido, ha recalcado que España está viviendo una situación de riesgo "impresionantemente grande y creciente" en relación con los incendios y ha advertido que hay modelos de simulación que dicen que se podrían acabar viendo fuegos que afecten a "un millón de hectáreas, es decir, el equivalente a una provincia entera española".

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"Si no tomamos medidas vamos a ver desgracias y pérdidas enormes. (...) El Foro de Bosques y Cambio Climático estima que son el sumidero de 40 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2) equivalente. Pues resulta que los incendios liberaron en 2025 19 millones de toneladas de CO2. O sea, estamos fijando CO2 a través del crecimiento de nuestros bosques y de su absorción de CO2 para luego liberar prácticamente la mitad de lo que estamos fijando. No tiene sentido", ha lamentado.

Tolosana ha reconocido que poner el foco en la prevención es "difícil" porque "media España" está despoblada, por lo que no se va a encontrar "de repente" a "cientos de miles de personas que quieran ser pastores". Sin embargo, ha llamado a hacer un "esfuerzo importante" y ha pedido "concentrar las actuaciones preventivas en las zonas estratégicas de gestión". A su vez, ha puesto en valor la gestión forestal "sostenible", es decir, el aprovechamiento de la biomasa, madera, corcho, resina.

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CONAMA, CON 7.000 ASISTENTES Y 1.000 PONENTES

El Colegio Oficial de Ingenieros de Montes es coorganizador del Congreso Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), que comienza el próximo lunes en Madrid, con una asistencia esperada de 7.000 personas y 1.000 ponentes durante cuatro días para impulsar acciones concretas en la transición ecológica, la adaptación climática y la economía circular pese a la falta de consenso en la reciente Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía).

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Su jornada inaugural incluirá la entrega del Premio a la Sostenibilidad de Pequeños y Medianos Municipios (con 40 proyectos presentados), debates sobre competitividad verde, innovación e infraestructuras críticas, y sesiones de reflexión colectiva con Quiero, además de albergar en los días siguientes el encuentro iberoamericano EIMA 2026.

Entre otras muchas, hasta el próximo jueves se van a llevar a cabo sesiones sobre empleo verde y juventud, calidad del aire o teledetección y sensores. En este sentido, Tolosana ha destacado que se han producido muchos avances tecnológicos en distintos campos relacionados con los incendios. Por ejemplo, los drones y las cámaras de infrarrojos "son muy necesarios para detectar los conatos antes de que se conviertan en incendios". A su vez, también ha destacado los programas de simulación para determinar esas zonas estratégicas de gestión.

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"¿Dónde es más eficaz hacer prevención y cómo en cada sitio? Pues hay programas de simulación con inteligencia artificial (IA) que determinan esos lugares donde es más eficaz la prevención. Luego, por supuesto, en extinción, pues hay todo tipo de avances tecnológicos basados en drones, basados en exoesqueletos... O sea, hay una panoplia de mejoras que hay que implementar", ha resumido.