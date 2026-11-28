06/07/2025 Estudio de la Universidad de Málaga sobre los efectos de un fármaco contra el VIH en la microbiota intestinal con la depresión. POLITICA JUNTA DE ANDALUCÍA

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Un equipo de investigación de la Universidad de Málaga, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Karolinska de Suecia, ha comprobado que el tratamiento continuado de efavirenz, un fármaco empleado para tratar la infección por VIH, produce un impacto negativo en la microbiota intestinal y favorece la aparición de síntomas relacionados con la ansiedad y la depresión.

Según ha detallado la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el efavirenz es un medicamento utilizado frente al virus del sida durante las últimas décadas y existen estudios científicos que evidencian que su tratamiento prolongado desarrolla en algunos pacientes efectos secundarios neuropsiquiátricos, como ansiedad, alteraciones del sueño o depresión. Sin embargo, las causas biológicas de estos trastornos, es decir, los mecanismos que los provocan, se desconocían.

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De esta manera, este estudio que ha contado con el apoyo de la Consejería, ha realizado en ensayos in vivo con ratas en el laboratorio, los expertos han identificado la conexión entre la ingesta de este medicamento y los cambios en la composición de la microbiota intestinal, al mismo tiempo que la reducción de los niveles de serotonina, molécula implicada en la regulación de distintas funciones fisiológicas, entre ellas el estado de ánimo.

Los resultados, recogidos en el artículo 'Efavirenz-Altered Gut-Microbiota, Tph1, and Systemic 5-HT Levels: Could They Affect Depression Mechanisms in Mice?' y publicados en la revista 'International Journal of Molecular Sciences', han apuntado que este fármaco produce una reducción de bacterias intestinales, sobre todo de lípidos y compuestos conocidos comúnmente como grasas, y también contribuye a una bajada de los indicadores de serotonina en sangre.

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Además, esta disminución altera el eje intestino-cerebro, de manera que modifica la comunicación entre la microbiota y el sistema nervioso central, y como consecuencia provoca trastornos neuropsiquiátricos.

CAMBIOS EN LAS BACTERIAS INTESTINALES

Para llegar a estas conclusiones, el equipo ha realizado diferentes ensayos en el laboratorio. Por un lado, administró efavirenz por vía oral durante 36 días a ratones macho adultos.

Después, comparó la composición de su microbiota intestinal, apuntando a los compuestos químicos que generan las bacterias al fermentar y descomponer los nutrientes de los alimentos, así como se examinaron la actividad de un gen clave en la síntesis de serotonina en el intestino, denominado Tph1, y controlaron los niveles de esta hormona en sangre para comprobar los efectos directos del efivarenz en la microbiota y en qué medida alteran la composición de estos microorganismos.

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Los resultados han revelado cambios cuantitativos de varios grupos bacterianos, ante lo que, el investigador de la Universidad de Málaga, Dasiel Borroto, ha explicado que "Observamos una disminución de bacterias que contribuyen al mantenimiento de la barrera intestinal y favorecen la producción de serotonina". "También detectamos una reducción de la expresión del gen Tph1, vinculada a la producción de serotonina, que directamente también se veía afectada", ha añadido.

El equipo de investigación ha concluido que el efavirenz "modifica la microbiota intestinal y altera mecanismos relacionados con la síntesis de la hormona de la serotonina".

Al hilo, Boroto ha señalado que estos resultados "abren nuevas vías para estudiar la relación entre los tratamientos antirretrovirales y la salud mental, como el desarrollo de estrategias que protejan el equilibrio del ecosistema intestinal para reducir los efectos secundarios de determinados tratamientos".

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En este sentido, los expertos han sugerido nuevos estudios que integren el uso de compuestos probióticos en la dieta o futuras terapias dietéticas para compensar estas pérdidas de microorganismos en la microbiota. El siguiente paso se centrará en realizar nuevos ensayos para determinar si estos mecanismos identificados en ratones también se producen en personas con VIH.

Este trabajo de investigación ha recibido financiación de la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación de la Junta de Andalucía, a través del programa Emergia, así como del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Karolinska (Suecia).

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