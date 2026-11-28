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La Economía Social amplía su presencia en los programas electorales de cara a las elecciones generales del este domingo 29 de noviembre, según el análisis realizado por la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), que constata que distintas formaciones han incorporado medidas sobre este modelo empresarial.

La Confederación atribuye este avance al documento de propuestas trasladado a los partidos que concurren a los comicios y a las reuniones mantenidas con sus representantes en las últimas semanas, con el objetivo de situar a la Economía Social como actor estratégico en la próxima legislatura.

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Para CEPES, la incorporación de estas cuestiones a la agenda electoral pone de manifiesto "la creciente relevancia" de la Economía Social como actor económico, empresarial y social, y supone una oportunidad para avanzar en el reconocimiento de todo su potencial en la próxima legislatura.

"La Economía Social ya no puede ser entendida como una realidad complementaria del modelo económico: es una parte esencial de la economía española y un activo estratégico para afrontar los grandes retos del país", ha señalado el presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño.

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A su juicio, "el hecho de que distintas fuerzas políticas incorporen propuestas relacionadas con nuestro modelo empresarial demuestra que existe un reconocimiento creciente de su capacidad para generar empleo, fortalecer el tejido productivo y cohesionar nuestros territorios". "El siguiente paso debe ser situarla de manera estable en el centro de las políticas económicas y sociales de España", ha reclamado.

Según los datos de la primera Cuenta Satélite de la Economía Social del Instituto Nacional de Estadística (INE), este sector reúne a 119.392 empresas y entidades, genera 2,5 millones de empleos directos e indirectos (el 12,1 % del total), aporta un Valor Añadido Bruto (VAB) de 54.424 millones de euros (el 4 % nacional) y concentra una cifra de negocios equivalente al 11,1 % del PIB.

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ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS ELECTORALES

Al analizar los programas electorales, los resultados de CEPES muestran que diferentes fuerzas políticas han incorporado medidas relacionadas directamente con la Economía Social, abordando ámbitos que coinciden con algunas de las prioridades identificadas por la Confederación.

Entre ellas destaca, en primer lugar, el reconocimiento de la Economía Social como un modelo empresarial estratégico, así como la necesidad de disponer de un marco normativo estable que favorezca su crecimiento, competitividad y capacidad de generación de impacto. Algunas propuestas electorales reconocen expresamente el papel de las cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social planteando eliminar barreras que dificultan su desarrollo.

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También adquiere especial relevancia la transmisión de empresas a sus trabajadores como fórmula para preservar actividad económica y empleo. Diferentes programas plantean instrumentos para facilitar que las plantillas puedan asumir la continuidad de empresas viables mediante su transformación en cooperativas o sociedades laborales, incorporando mecanismos como financiación, avales públicos o incentivos.

Otro de los ámbitos en los que se observa una presencia creciente de la Economía Social es el de la contratación pública. Entre las medidas recogidas figuran propuestas para facilitar el acceso de las entidades de Economía Social a la contratación pública, incorporar criterios sociales y ambientales, además de utilizar la compra pública como instrumento para impulsar un tejido empresarial más diverso y arraigado en los territorios.

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La financiación y el acceso a instrumentos de apoyo empresarial constituyen asimismo un elemento destacado. Algunos programas plantean fondos específicos, avales, instrumentos financieros públicos y medidas de acompañamiento dirigidas a cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción, así como mecanismos para impulsar la innovación y el crecimiento de estas entidades.

La presencia de la Economía Social en los programas electorales también se extiende a las políticas de reindustrialización, innovación y competitividad. En este ámbito, algunas propuestas identifican expresamente a la Economía Social, especialmente a las cooperativas, como instrumentos para reforzar el tejido productivo, favorecer el arraigo territorial y facilitar la participación de las personas trabajadoras en la propiedad y gestión de las empresas.

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RETOS

La Economía Social aparece también vinculada a algunas de las grandes transformaciones que afrontará España en los próximos años: vivienda, cuidados, reto demográfico, transición energética, desarrollo rural, empleo y formación, relevo generacional y cohesión territorial.

En materia de vivienda, por ejemplo, algunas propuestas contemplan expresamente el papel de las cooperativas como fórmula para facilitar el acceso a vivienda. En el ámbito energético se plantean medidas relacionadas con el autoconsumo, las comunidades energéticas y las cooperativas de energía. Y en el desarrollo rural y agroalimentario se reconoce el papel de las cooperativas para transformar y retener mayor valor añadido en los territorios.

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Asimismo, diferentes propuestas abordan la participación de la Economía Social en el diálogo social, una de las prioridades defendidas por CEPES, que reclama el reconocimiento de la Economía Social, a través de sus organizaciones representativas, como agente del diálogo social en España y su participación efectiva en los espacios de concertación institucional, así como en el diseño y evaluación de las políticas públicas.

Para CEPES, la incorporación de estas medidas a diferentes programas electorales refleja que la Economía Social ocupa "un espacio relevante y progresivo" en el debate sobre el futuro económico y social de España. Así, la Confederación considera que este reconocimiento debe traducirse en la próxima legislatura en políticas estables, transversales y de largo plazo, que permitan aprovechar plenamente la capacidad de las empresas y entidades de Economía Social para generar actividad económica, empleo de calidad, innovación, cohesión territorial y bienestar social.

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PRIORIDADES PARA LA PRÓXIMA LEGISLATURA

Por todo ello, CEPES plantea a las fuerzas políticas una agenda articulada en cinco prioridades: el reconocimiento como actor estratégico; un ecosistema legal favorable; la plena incorporación a la estrategia de reindustrialización; grandes pactos de país en materias sociales, laborales, de vivienda, energía, demografía y territorio; y su consideración prioritaria en la agenda europea y exterior, de cara al próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

"Nuestro planteamiento es claro: no pedimos una política para la Economía Social al margen de las grandes políticas del país, sino una política que cuente con la Economía Social. Estamos hablando de empleo, industria, vivienda, cuidados, energía, relevo empresarial, desarrollo rural, financiación o cohesión territorial. En todos estos ámbitos, nuestras empresas y entidades ya están aportando soluciones y deben formar parte de las respuestas que España diseñe para los próximos años", ha añadido Pedreño.