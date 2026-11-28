Isa Pantoja posando en un photocall EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Isa Pantoja ha vuelto a convertirse en protagonista tras su esperado encuentro con su hermano, Kiko Rivera, después de coincidir en el cumpleaños de la pequeña Alma, la hija de Anabel. La joven, que acudía a la celebración junto a su marido, Asraf Beno, aseguraba haber disfrutado mucho de ese día tan especial: "Sí, me lo pasé muy bien", reconocía ante las cámaras, aunque prefería mantener la discreción sobre cómo había sido el reencuentro con el DJ y su pareja, Lola.

Precisamente, al preguntarle por Lola y por si había tenido oportunidad de conocerla y conversar con ella durante la celebración, Isa no podía evitar sonreír antes de despedirse con un significativo "Adiós". Una reacción que repetía cuando le comentaban que Kiko habría acudido al cumpleaños porque su pareja se lo había pedido y que, de no ser por ella, posiblemente no se habría producido ese encuentro entre los hermanos. Una vez más, la colaboradora optaba por no pronunciarse, aunque su sonrisa hablaba por sí sola.

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Pero el acercamiento entre ambos no se habría quedado únicamente en la celebración familiar. Isa Pantoja y Asraf Beno eran captados posteriormente a su llegada a casa después de haber estado en el domicilio de Kiko Rivera, donde, según las imágenes, habrían mantenido un nuevo encuentro. Sin hacer declaraciones y sin querer desvelar los motivos de esta reunión, la hija de Isabel Pantoja accedía a su vivienda junto a su marido.

De esta manera, y aunque Isa continúa evitando dar detalles sobre cómo se encuentran actualmente las cosas con su hermano, sus sonrisas ante las preguntas sobre Kiko y Lola y este nuevo encuentro en el domicilio del DJ dejan abierta la puerta a un posible acercamiento entre ambos. Por el momento, Isa prefiere guardar silencio y no entrar en detalles sobre un capítulo familiar que sigue despertando una gran expectación.

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