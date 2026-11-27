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Bruselas, 27 nov (EFE).- La inesperada retirada del delantero Romelu Lukaku de la selección sigue dando que hablar en Bélgica y este viernes ha sido Axel Witsel, que también anunció su adiós a los Diablos Rojos tras el Mundial de este verano, quien se ha referido a los motivos de la decisión del máximo goleador histórico del combinado nacional.

"Explicó que lo había dado todo y que estaba agotado mentalmente", reveló en una entrevista con DAZN el exjugador del Atlético de Madrid y del Girona, actualmente en las filas del Niza francés.

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Lukaku, de 33 años y que el pasado mayo había manifestado su intención de disputar el Mundial de 2030, se despidió de sus compañeros en el vestuario tras la victoria de Bélgica sobre Italia por 4-1 en la Liga de Naciones el pasado 15 de noviembre, encuentro en el que no disputó ningún minuto.

Witsel ya no formaba parte de la selección, pero acudió a presenciar el encuentro en el estadio Rey Balduino de Bruselas, donde la Federación Belga de Fútbol le rindió homenaje antes del partido.

"Estaba al margen saludando a todos. De repente, Romelu me agarró y me preguntó si quería estar en el vestuario porque quería dar un discurso. Me dijo: 'Quiero que estés ahí sí o sí'", recordó el centrocampista, de 37 años y con 140 internacionalidades a sus espaldas.

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"Nos comunicó inmediatamente su retirada del fútbol internacional. Explicó que lo había dado todo y que estaba agotado mentalmente. Dijo que estaba preparado para algo nuevo y que era hora de centrarse exclusivamente en su club", relató Witsel sobre la decisión que Lukaku trasladó a sus compañeros un día antes de hacerla oficial.

Máximo goleador histórico de la selección belga con 94 tantos en 135 partidos, el ariete del Fenerbahçe turco y exdelantero del Manchester United, el Chelsea, el Inter de Milán, el Everton, la Roma y el Nápoles se despidió el pasado 16 de noviembre con un emotivo mensaje en las redes sociales, en el que no detalló los motivos de su decisión.

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Lukaku y Witsel fueron dos de los pilares de la denominada "generación dorada" del fútbol belga, que con futbolistas como Eden Hazard, Kevin De Bruyne o Vincent Kompany logró el tercer puesto en el Mundial de Rusia de 2018, el mejor resultado de la historia de Bélgica en una Copa del Mundo.