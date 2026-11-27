27/11/2026 Recurso de la plataforma de comunicación Zoom POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ZOOM

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La nueva gestión centralizada de la inteligencia artificial (IA), las barreras de protección personalizadas, la integración de etiquetas de sensibilidad y la detección de riesgos asociados a 'deepfakes' proporcionarán a las empresas nuevas herramientas para supervisar y gobernar la actividad de la IA en toda la plataforma de Zoom.

Zoom integrará en diciembre nuevas herramientas que dan a las empresas mayor control y visibilidad de sobre la actividad de la IA, en relación a la información puede consultar esta tecnología, el contenido que genera y las acciones que puede llevar a cabo, con una nueva gestión centralizada que también da más opciones de administración sobre los agentes creados por los usuarios.

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Algo más tarde, en enero, llegarán las barreras de protección personalizadas, con las que las empresas podrán definir reglas adaptadas a sus políticas y necesidades específicas, como exigir una revisión humana antes de compartir determinados contenidos generados por inteligencia artificial con clientes o excluir ciertos canales del procesamiento mediante esta tecnología.

Para aprovechar los sistemas de clasificación de datos existentes y mantener un mayor control sobre la información que se comparte y gestiona a través de Zoom, la plataforma ya ha incorporado las etiquetas de sensibilidad con Microsoft Purview para sincronizar directamente las etiquetas con Zoom Meetings y Zoom Whiteboard, y más adelante también con productos compatibles de Zoom Workplace.

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En lo que respecta al complimiento con los requisitos de conservación de la información, en enero estará disponible Compliance Manager para My Notes y Zoom Canvas, que permitirá archivar resúmenes, notas y documentos generados por la inteligencia artificial de Zoom.

Las novedades de Zoom también incluyen capacidades para identificar amenazas relacionadas con la IA, como contenidos falsificados en procesos de selección, interacciones con clientes y reuniones. Desde diciembre, estará disponible, además, la detección de riesgos asociados a 'deepfakes', que analizará en tiempo real señales de vídeo y audio para ayudar a identificar contenidos de participantes que podrían haber sido manipulados fuera de Zoom.

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