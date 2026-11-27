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Volotea duplica su oferta desde Madrid a partir de este viernes, 27 de noviembre, al ampliar su operativa con tres nuevas rutas que conectan con Barcelona, Granada y A Coruña, además de una cuarta con Córdoba a partir del 4 de diciembre, sumadas a las conexiones con Sevilla y Málaga, anunciadas la semana pasada.

Con esta programación se añaden 1.800 vuelos a los 2.200 inicialmente previstos desde la capital entre enero de 2026 y marzo de 2027, con un total de 715.000 asientos tras agregar 335.000 plazas extra, en un contexto actual marcado por el accidente ferroviario en Urda (Toledo), que ha provocado el actual cierre de la línea Madrid-Sevilla.

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Para responder a este aumento de capacidad, Volotea explicó en su último comunicado que basará dos aviones, de 180 plazas cada uno, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Por frecuencias, las conexiones con Barcelona y Sevilla cuentan con dos vuelos diarios, mientras que las rutas a Málaga, Granada y A Coruña ofrecen un vuelo diario cada una. Por su parte, la ruta Madrid-Córdoba opera por primera vez en 40 años y dispone de cuatro frecuencias semanales.

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"En Volotea estamos comprometidos con mejorar las conexiones entre las diferentes regiones de España. Y con estas nuevas rutas desde Madrid, complementamos las opciones existentes en un momento que nos parece muy necesario y contribuimos a reforzar la conectividad de la capital con Andalucía, Galicia y Cataluña", valoró su director general de Estrategia, Gabriel Schmilovich.

Junto a esta operativa, la compañía aérea estrenó el pasado 6 de noviembre la ruta Madrid-Santander, con lo que conecta Madrid con un total de ocho destinos nacionales, actualmente.

La oferta desde la capital se completa con conexiones internacionales a las ciudades francesas de Burdeos, Lille, Lyon, Montpellier, Nantes y Toulouse y las italianas de Génova, Ancona y Olbia.