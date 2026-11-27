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Moscú, 27 nov (EFE).- El gobierno ruso elevará al 35 % los aranceles a la importación de mariscos procedentes de los países calificados por Moscú como 'inamistosos' por adoptar sanciones contra este país, según anunció este viernes el ministro de Finanzas ruso, Antón Siluánov, que presentó un proyecto al respecto.

"Ahora el proyecto ha sido entregado a las correspodientes instituciones para su aprobación. Se propone elevar los aranceles al 35 %. Antes no existían, ahora serán del 35 %", aseveró durante una intervención ante el Senado, según la agencia Interfax.

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Anteriormente, el Ministerio de Finanzas expresó su intención de imponer aranceles del 15 % los mariscos procedentes de los países 'inamistosos'. La lista de productos sometidos a estos aranceles será publicada en un futuro próximo, según el ministerio.

En octubre pasado la presidenta del Senado ruso, Valentina Matviyenko, también propuso cancelar el IVA preferencial del 10 % a las ostras y otros mariscos, y establecer un impuesto del 22 %. Por su parte el Ministerio de Finanzas propuso mantener el IVA preferencial, pero imponer aranceles a los productos procedentes de Occidente.

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Rusia ya ha impuesto aranceles elevados a bebidas alcohólicas y otras mercancías procedentes de países "inamistosos", en respuesta a las sanciones impuestas por Occidente tras el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022. Un embargo a los productos perecederos occidentales está en vigor desde que esos países impusieran a Moscú sanciones por la anexión de la península ucraniana de Crimea en 2014.

En los últimos años en las tiendas rusas cada vez se ven más mariscos, especialmente gambas, langostinos y mejillones, procedentes de países asiáticos como China o Vietnam y latinoamericanos como Argentina, Chile o Ecuador.EFE