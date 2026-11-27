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Pekín, 27 nov (EFE).- Un tribunal chino condenó este viernes a pena de muerte suspendida durante dos años a Lan Tianli, expresidente de la región autónoma meridional de Guangxi, por recibir sobornos de valor de unos 88 millones de dólares.

El Tribunal Popular Intermedio de Changde, en la provincia central de Hunan, también privó a Lan de sus derechos políticos de por vida, ordenó la confiscación de todos sus bienes personales y dispuso que los activos obtenidos ilícitamente y sus rendimientos sean entregados al Estado.

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La sentencia establece que, una vez transcurridos los dos años de suspensión y conmutada la pena por cadena perpetua, Lan cumplirá prisión de por vida sin posibilidad de reducción de condena ni libertad condicional.

Según el fallo, entre 2008 y 2025 el acusado aprovechó sus cargos al frente del Gobierno de Guangxi o como secretario adjunto del Comité regional del Partido Comunista de China (PCCh) para favorecer a entidades y personas en la gestión empresarial, la adjudicación de proyectos o la promoción de cuadros, por lo que recibió un total equivalente a más de 587 millones de yuanes (unos 88,2 millones de dólares o 80,4 millones de euros).

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El tribunal consideró que la cuantía derivada de los actos de Lan fue "especialmente elevada" y causó pérdidas "especialmente graves a los intereses del Estado y del pueblo".

No obstante, tuvo en cuenta como atenuantes que parte de los delitos quedaron en grado de tentativa, que confesó sus delitos tras su detención, reveló hechos que los investigadores desconocían, mostró arrepentimiento y que parte de lo cobrado ilícitamente ya ha sido recuperado, por lo que "la pena de muerte puede no ejecutarse de inmediato".

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Desde su llegada al poder en 2012, el presidente chino Xi Jinping impulsa una campaña anticorrupción que ha alcanzado a dirigentes políticos, responsables de empresas estatales y altos mandos militares.

Pekín presenta la campaña como un instrumento para reforzar la disciplina interna y combatir lo que Xi ha calificado como "la mayor amenaza" para el PCCh, aunque algunos observadores consideran que también podría servir para apartar a determinadas figuras de la vida política. EFE

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