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Madrid, 27 nov (EFE).- La Junta Electoral Central (JEC) ha ordenado a los consulados españoles y juntas electorales provinciales conservar los votos para las elecciones generales de este domingo y la documentación de aquellos que obtuvieron la nacionalidad española a través de la 'ley de nietos' y tienen el derecho al sufragio suspendido por una decisión del Tribunal Supremo.

En una circular hecha pública este viernes, la JEC deja claro que los votos de esas personas afectadas por la decisión del Supremo deben constar en la columna de "votos no escrutables".

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Esta medida es de aplicación tanto a los sobres remitidos por correo a los consulados y a las respectivas juntas electorales provinciales como a los depositados en los consulados de España, donde, junto a las urnas oficiales, se colocaron cajas para recoger los votos de los afectados por la medida cautelar del Supremo.

Esos votos, según explica la JEC, deberán hacerse constar en un anexo del acta de votación, por país y consulado.

Los datos se remitirán a la JEC y la documentación "deberá conservarse junto con el resto de documentación electoral por si se presentan recursos".

La alta afluencia de electores fue la tónica general el jueves en los consulados españoles en Latinoamérica, en el último día para que los residentes en el extranjero ejercieran su derecho al voto en los comicios que tendrán lugar en España el domingo.

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En general las votaciones se desarrollaron con normalidad, a pesar del desconcierto que suscitó que los nacionalizados con el derecho suspendido tuvieran que votar en urnas diferentes, en algunos casos de cartón, o con sobres diferentes.

El Tribunal Supremo español dejó en suspenso cautelarmente las altas en el censo electoral de los 163.355 descendientes de exiliados que consiguieron la nacionalidad española por la ley de Memoria Democrática o 'ley de nietos', ante los recursos de los ultraderechistas Iustitia Europa y Vox.

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Esa decisión ha afectado para estas elecciones generales a quienes adquirieron la nacionalidad española por la 'ley de nietos', aprobada por el actual Gobierno de España, y no pudieron demostrar que eran descendientes de exiliados de la Guerra Civil y el franquismo en un periodo de cinco días que les dio la justicia en octubre. EFE