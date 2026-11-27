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Sídney (Australia), 27 nov (EFE).- Las elecciones generales de Nueva Zelanda han dejado un Parlamento sin mayorías claras después de que el recuento definitivo, que incorpora los votos especiales, haya reducido a 65 escaños la representación de la coalición conservadora del primer ministro, Christopher Luxon, uno menos de los necesarios para gobernar.

Los resultados oficiales publicados este viernes por la Comisión Electoral confirman que el Partido Nacional de Luxon obtiene 40 diputados, dos menos que en el recuento preliminar, mientras que sus socios de ACT y New Zealand First mantienen 13 y 12 representantes, respectivamente.

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El bloque de centroderecha suma así 65 de los 130 escaños del Parlamento, frente a los 66 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El Partido Laborista, liderado por Chris Hipkins, consigue 36 diputados, pese a haber sido la formación más votada, con 863.238 sufragios y el 29,88 % del total. Los conservadores reciben 819.012 votos, equivalentes al 28,35 %.

Los Verdes obtienen 17 escaños y el partido maorí Te Pāti Māori conserva cinco, por lo que el conjunto de las formaciones de centroizquierda alcanza 58 representantes.

Esta situación ha convertido al partido centrista Opportunity en una pieza determinante para las negociaciones, ya que sus siete diputados permitirían al bloque conservador alcanzar los 72 escaños, mientras que una alianza de centroizquierda con esta formación se quedaría en 65.

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La formación liderada por Qiulae Wong, que entra por primera vez en el Parlamento con el 6,06 % de los votos, se ha mostrado abierta a negociar con diferentes fuerzas.

Wong afirmó este viernes que "nadie puede descartar nada en esta etapa", ya que todavía no han mantenido conversaciones, y aseguró que harán "todo lo posible" para garantizar un Gobierno estable.

El resultado deja a Luxon ante la necesidad de negociar con Opportunity, pese a que durante la campaña había descartado colaborar con esta formación.

Las diferencias programáticas afectan, entre otras cuestiones, a los compromisos climáticos, la pesca de arrastre y la inversión pública.

El primer ministro defendió este viernes la necesidad de alcanzar un acuerdo duradero y advirtió de que los neozelandeses no agradecerán "un acuerdo apresurado que se desmorone" ni enviarles "de nuevo a las urnas".

Aunque la alternativa encabezada por los laboristas no puede alcanzar la mayoría con los Verdes, Te Pāti Māori y Opportunity, una eventual incorporación de New Zealand First abriría otra combinación parlamentaria

Este partido ya pactó con los laboristas tras las elecciones de 2017, aunque por el momento no ha confirmado su disposición a repetir esa fórmula.

La posibilidad de nuevas elecciones tampoco está descartada si ninguna combinación consigue garantizar la confianza del Parlamento y formar un Ejecutivo.

El cambio en el equilibrio parlamentario se explica por el recuento de 484.865 votos especiales, que representan el 16,5 % del total de sufragios emitidos e incluyen las papeletas de ciudadanos residentes en el extranjero y de electores que votaron fuera de su circunscripción.

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La situación supone un nuevo desafío para Luxon, que llegó al poder en 2023 al frente de una coalición con ACT y New Zealand First, poniendo fin a seis años de gobiernos laboristas. Su Ejecutivo ha afrontado una legislatura marcada por el coste de la vida, las dificultades económicas y el debate sobre el gasto público. EFE