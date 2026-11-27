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Londres, 27 nov (EFE).- El que fuera baterista del grupo punk británico The Buzzcocks, Phil Barker, ha muerto a los 65 años en su domicilio de la isla inglesa de Wight (sur de Inglaterra), a causa de un cáncer que padeció durante cinco años, según anunció la banda en su página web.

Phil Barker, que fue baterista entre 1992 y 2006, murió "pacíficamente mientras dormía", recuerda un breve comunicado de la banda que ya tienen medio siglo. El comunicado recuerda que Barker "solo (deja) buenos recuerdos".

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Barker llegó a los Buzzcocks en 1992 junto a su amigo de infancia Tony Barber, que sería luego el bajista. Ellos dos junto con Pete Shelley y Steve Diggle formaron entonces la columna vertebral de la banda entre ese año y 2006, aunque la formación, nacida en los albores del punk, existía desde 1976, fundada ese año por Shelley y Howard Devoto, quien la abandonó un año después.

La banda grabó en su primer momento tres álbumes y se disolvió en 1981. Más tarde, volvieron a reunirse en 1989 y grabaron un cuarto disco. Fue en esa época cuando Barker se incorporó al grupo, con quienes grabó cinco discos.

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Pete Shelley, verdadera 'alma mater' del grupo desde sus inicios, murió en 2018, pero el resto del grupo mantuvo el nombre y la actividad. De hecho, según su página web, acaban de terminar una serie de 25 conciertos en Estados Unidos y todavía tienen pendientes cuatro más en el Reino Unido antes de terminar el año. EFE