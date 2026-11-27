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Ankara, 27 nov (EFE).- La Fiscalía de Estambul ha emitido este viernes doce órdenes de arresto vinculadas con la investigación a Halk TV, la televisión opositora más vista del país hasta que fue intervenida el pasado octubre por supuestos delitos de corrupción y blanqueo de dinero cometidos en otra empresa del dueño de la emisora.

Dos presentadores del canal han sido arrestados mientras que el jefe de informativos no ha podido ser detenido porque se encuentra en el extranjero. También han sido detenidos empleados municipales de Esmirna, la ciudad en la que supuestamente se cometieron esas irregularidades.

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Las órdenes de arresto se refieren a supuestos delitos de lavado de dinero, pertenencia a organización criminal, soborno, evasión fiscal, manipulación de adjudicaciones públicas y desinformación, según la Fiscalía.

Esta es la tercera ola de arrestos en relación con Halk TV, que fue intervenida el pasado octubre y dirigida desde entonces por un interventor nombrado por el Gobierno de Recep Tayyip Erdogan.

La emisora ha dejado desde entonces de emitir contenido crítico contra el Gobierno islamista turco, y la programación está llena ahora de programas culturales, de cocina o documentales de naturaleza.

Halk TV, fundado en 2005 con una línea cercana a la oposición socialdemócrata de Turquía, había ganado una gran popularidad en los últimos años como principal cadena con información crítica hacia el Gobierno.

La Policía turca registró hace diez días las oficinas del canal Sözcü TV y su portal digital -uno de los últimos medios críticos influyentes-, suspendió sus emisiones y detuvo a cuatro de sus directivos.

En los últimos meses, las autoridades turcas han bloqueado miles de cuentas en redes sociales y clausurado destacados portales independientes, como el diario digital liberal T24.

La oposición denuncia que todas esas operaciones pretenden aumentar el control del Gobierno sobre los medios y acallar las últimas voces críticas. EFE