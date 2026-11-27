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Ginebra, 27 nov (EFE).- Los recortes de la financiación han obligado a cerrar 171 espacios seguros para mujeres y niñas refugiadas y desplazadas en catorce operaciones humanitarias que recibían apoyo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), con nuevas clausuras previstas en 2026, dijo este viernes la alta comisionada adjunta de este organismo, Edem Wosornu.

Esa medida, a la que el ACNUR se vio forzada por la drástica reducción de recursos -sobre todo los procedentes de Estados Unidos-, implica que las víctimas han dejado de tener acceso a la asistencia médica, psicológica y jurídica que se ofrecía en esos lugares, y son menos proclives a denunciar la violencia de género que sufren.

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Se estima que, en la actualidad, 60 millones de mujeres y niñas desplazadas y apátridas afrontan riesgos elevados de violencia.

Por el momento, 203 de esos espacios permanecen abiertos, pero los cierres que se han registrado han debilitado las vías de derivación a servicios especializados y dejado a las supervivientes con menos oportunidades de comunicar los abusos sufridos y solicitar ayuda en condiciones de seguridad, dijo Wosornu en un rueda de prensa en Ginebra.

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Los programas de ACNUR contra la violencia de género recibieron en 2025 menos de un tercio de la financiación necesaria, lo que dejó a 5,6 millones de personas desplazadas por la fuerza y apátridas sin servicios esenciales de prevención y respuesta a este tipo de violencia.

El recorte de recursos también ha afectado a la atención de las supervivientes, ya que el 63 % de las operaciones de ACNUR reportaron retrasos en el acceso a servicios especializados por falta de recursos y personal, mientras que el 74 % registró un aumento de la carga de trabajo por cada profesional.

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La reducción de estos servicios aumenta el riesgo de que las supervivientes tengan que revivir sus experiencias traumáticas al relatar repetidamente los abusos, permanezcan expuestas a nuevas agresiones y sufran consecuencias graves para su salud física y mental, alertó ACNUR.

Pese a los recortes, la alta comisionada adjunta aseguró que los programas especializados de ACNUR llegaron a 2,2 millones de personas en 77 países en 2025 y el primer semestre de 2026. EFE