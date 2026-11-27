27/11/2026 Rosanna Zanetti EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

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Presumiendo de su melena perfecta y brillante que se ha convertido en una de sus señas de identidad, Rosanna Zanetti no se ha perdido este jueves la fiesta ambientada en el icónico 'Studio 54' de Nueva York con el que la firma capilar Redken ha celebrado en el Teatro Eslava de Madrid el éxito de su ADN con la presencia de numerosas celebrities como Alice Campello, Blanca Romero, Andrea Duro, o Chanel Terrero.

Tras unos meses complicados a nivel de organización familiar porque David Bisbal ha estado de gira por Latinoamérica, y sin ocultar lo que le ha echado de menos, la mujer del almeriense -con la que comparte su vida desde 2016 y con la que tiene dos hijos en común, Matteo y Bianca- ha reconocido que está deseando que lleguen las Navidades para poder disfrutar del cantante una vez que termine sus compromisos musicales, y ha revelado con una sonrisa cómo celebran estas fechas tan entrañables en su casa.

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"Nos reuniremos todos aquí en Madrid, también con la familia de David de Almería, y con ganas de estar tranquilos, juntos, aunque es posible que también viajemos nosotros porque entre 24 y 31 vamos a ir alternando" ha explicado, reconociendo que entre "toda la familia de David y la mía que se encuentra acá -ya que gran parte continúa en su Venezuela natal- nos juntamos un buen grupo".

Entre risas, ha asegurado que Bisbal no es de los que se arranca a cantar en cuanto se reúnen todos, aunque sí ha reveldo que "puede ser que una vez entrada la noche, después de la cena cuando ya estemos alegres, al final es muy divertido, pero no creas que va a estar toda la noche cantando Beyoncé, no, no, no". "O sea, de verdad es una Navidad normal como la que vivíamos nosotros de pequeños, sin ninguna excentricidad ni cosas fuera lo normal" ha contado.

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Como ha desvelado, para cocinar las cenas y comidas de estas fiestas "nos dividimos y también el proceso me gusta, porque por lo menos desde la tarde la hermana de David y yo cocinamos cosas, su mamá cocina otras, mi mamá que es chilena también... de repente tenemos como un menú muy internacional, en ese momento en la cocina es divertido porque cada uno va cocinando diferentes platillos". Y, como ha reconocido, "a mí me gusta más la parte de la decoración, montar la mesa, que todo esté bonito para la noche". "Trabajo en equipo" ha exclamado con una sonrisa.

Y después de un 2026 duro marcado por la muerte del padre de David, José Bisbal, Rosanna ha confesado que lo único que le pide a 2027 es "mucha salud, las cosas que a veces damos por sentados y que son tan importantes. Mucha salud, el poder estar todos juntos, que estén bien mi familia acá, mi familia de Venezuela, que bueno, con todas las cosas que han pasado te hacen valorar muchísimo eso, proyectos que nos ilusionen, que Venezuela esté bien, que España esté bien, eso es lo que pido".

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