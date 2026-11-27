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Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, se reunió con el gobernador del Banco Nacional de Ucrania, Andriy Pyshnyy.

Asimismo, Pyshnyy participó este viernes en un evento con jóvenes organizado por el Bundesbank, el banco central de Alemania.

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Pyshnyy participó el jueves en una reunión que el BCE organizó con los gobernadores de los bancos centrales de países candidatos o posibles candidatos para hablar de temas de interés común, dijo este viernes a EFE una portavoz del BCE.

Actualmente hay nueve países candidatos para entrar en la UE: Montenegro, Serbia, Albania, Macedonia del Norte, Bosnia-Herzegovina, Turquía, Ucrania, Moldavia y Georgia.

Lagarde escribió el jueves en facebook: "me complació mucho ver al gobernador del Banco Nacional de Ucrania, Andriy Pyshnyy, en Fráncfort".

"Ucrania ha demostrado una fortaleza notable en los últimos años, y seguimos manteniendo nuestra solidaridad con Ucrania y su pueblo", añadió Lagarde en la red social.

"Hemos tenido el placer de recibir en Fráncfort a los gobernadores de los bancos centrales de los países candidatos a la UE y de los posibles candidatos", escribió el BCE en la red Instagram.

"Esta reunión ha brindado la oportunidad de debatir sobre desafíos económicos comunes y refleja los sólidos vínculos existentes entre los bancos centrales", añadió el BCE en Instagram. EFE