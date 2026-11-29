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Las fuerzas militares de Estados Unidos desplegadas en Reino Unido habrían logrado contener a principios de este mes una incursión de seis drones sobre una base aérea británica en lo que se investiga como un presunto ataque atribuido a Irán, según ha informado este sábado el 'Financial Times' citando a fuentes oficiales anónimas.

El suceso se habría producido el 13 de noviembre sobre las instalaciones de la Fuerza Aérea británica (RAF; por sus siglas en inglés) en Lakenheath, en el condado de Suffolk, cuando las fuerzas estadounidenses confirmaron que estaban respondiendo a una "presunta actividad no autorizada de drones" en el perímetro de la base.

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De acuerdo con lo revelado, alrededor de seis drones fueron avistados sobrevolando el enclave militar y las sospechas apuntan a una posible vinculación con Irán, aunque ninguno de los dispositivos ha podido ser recuperado tras el incidente.

Al no haberse recuperado ninguno de los drones, se desconoce si transportaban carga útil, por lo que las autoridades estadounidenses y británicas no descartan que llevaran acoplados armamento, equipos de espionaje u otro tipo de material, según han explicado las fuentes citadas.

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El pasado viernes, las autoridades militares de Washington declinaron hacer comentarios sobre los sistemas de defensa antiaéreos por motivos de seguridad, aunque confirmaron un día después que se encuentran preparadas "para hacer frente a posibles amenazas".

"No obstante, queremos dejar claro que nuestras fuerzas de seguridad, en cooperación con nuestros socios del país anfitrión, adoptan un enfoque proactivo, integrado y por niveles para la defensa de la base, y están preparadas para hacer frente a posibles amenazas", declararon.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa de Reino Unido ha confirmado que la Policía y las autoridades locales colaboraron estrechamente con las fuerzas de seguridad estadounidenses y que la situación quedó "rápidamente resuelta", tras lo cual la base de Lakenheath recuperó sus medidas habituales de protección.

El incidente se enmarca en un contexto de refuerzo de la seguridad militar en Reino Unido, cuyo Gobierno ha destinado 470 millones de libras adicionales (unos 560 millones de euros) a blindar sus instalaciones frente a amenazas aéreas no tripuladas y mejorar sus capacidades de vigilancia y alerta temprana.

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