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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha expresado su consternación y pesar por la muerte de dos miembros de Médicos Sin Fronteras (MSF) en un ataque israelí contra una clínica de la organización en Gaza el pasado viernes, al tiempo que ha trasladado su solidaridad a la ONG, a la que ha definido como un socio "valioso" de la ONU.

Guterres ha insistido que todas las partes en el conflicto deben respetar sus obligaciones conforme al Derecho Internacional Humanitario, incluida la protección de hospitales, clínicas, personal sanitario y trabajadores humanitarios, y ha exigido que cualquier vulneración sea investigada y que los responsables rindan cuentas.

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Asimismo, el titular de Naciones Unidas ha instado a las partes a actuar con la máxima contención y a cumplir los compromisos asumidos en el Plan Integral para Poner Fin al Conflicto en Gaza, reclamando su aplicación íntegra y sin nuevas demoras.

"Sabemos que la solidaridad debe ir más allá de ser testigos del sufrimiento. Debe significar actuar para ponerle fin y detener la ocupación ilegal. Insto a la comunidad internacional a que haga todo lo posible por prevenir más violencia y destrucción en Gaza, garantizar el acceso humanitario sin trabas y brindar el apoyo necesario para una verdadera recuperación", ha expresado a través de un comunicado oficial.

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GUTERRES PIDE EL CESE DE LA VIOLENCIA CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO PALESTINO

Con motivo del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, el secretario ha instado a la comunidad internacional a realizar todos los esfuerzos posibles para evitar más violencia y destrucción en Gaza, garantizar el acceso humanitario sin trabas y aportar el apoyo necesario para una recuperación real, además de pedir de nuevo el fin de la violencia de los colonos, la expansión de los asentamientos, las incautaciones de tierras y la amenaza de anexión en Cisjordania.

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El secretario general ha insistido en que no habrá paz en Oriente Próximo "sin materializar el derecho legítimo del pueblo palestino a la autodeterminación", y ha reafirmado el compromiso de Naciones Unidas con la solución de dos Estados conforme al derecho internacional, las resoluciones de la ONU y los acuerdos previos, con Gaza y Cisjordania como partes integrantes del Estado palestino y Jerusalén como capital de ambos Estados.

"Hoy y todos los días, hagamos realidad nuestra solidaridad. Trabajemos juntos por un mundo donde los niños palestinos puedan aprender sin miedo; donde las familias palestinas puedan vivir sin ser desplazadas; donde el pueblo palestino pueda ejercer su derecho a la autodeterminación y alcanzar la plena independencia y soberanía nacional; y donde palestinos e israelíes por igual puedan disfrutar de paz, justicia, seguridad y dignidad", ha concluido.

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