27/11/2026 Fachada de la sede de la RFEF en Las Rozas, en Madrid. DEPORTES RFEF

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La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) terminará el año 2026 distribuyendo a sus 19 federaciones de ámbito autonómico un total de casi 52 millones de euros, una cifra nunca antes alcanzada en los presupuestos del organismo rector del fútbol español, según un comunicado.

"Las federaciones territoriales, protagonistas clave en el desarrollo del fútbol a nivel de base, y por tanto artífices de los éxitos de nuestro deporte a nivel mundial, recibirán en 2026 más recursos en concepto de ayudas por parte de la RFEF para continuar llevando a cabo su importante labor", destacó la entidad, que superará los 50 millones de euros netos de ayudas a sus federaciones territoriales en 2026.

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En los presupuestos presentados en 2025 para el año en curso se estableció una partida de 40.350.000 euros. A esta se suma una partida de ropa para los árbitros de las federaciones, partida denominada 'Material deportivo federaciones territoriales', que suma otros 5.286.000 euros.

Finalmente, en el tramo final de año, y "gracias al trabajo federativo y posterior éxito" del Mundial del pasado verano que conquistó España, se ofrecerá una ayuda extraordinaria no recurrente por otros 6.500.000 euros.

"La gestión de la Real Federación Española de Fútbol en la nueva etapa que vive desde finales de 2024, combinada con el trabajo conjunto y leal entre todas las instituciones que forman el fútbol español, ofrece como resultado la posibilidad de retornar al fútbol y a todos sus protagonistas desde la base y en todos los territorios de España, el éxito cosechado tanto a nivel deportivo como social y económico", concluyó la nota de prensa.

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Además, la Asamblea General de la RFEF, prevista para el próximo 16 de diciembre, votará los nuevos presupuestos de 2027, de 433 millones de euros, cuyo texto fue aprobado este jueves por la Junta Directiva y que se convertirán en "los más altos de la historia" de esta entidad.

Estas cuentas, "resultado de la estabilidad institucional, gestión y éxitos deportivos", supondrán además un incremento en las ayudas a federaciones territoriales y a clubes hasta llegar a los 150 millones. Asimismo, según un comunicado, se ha alcanzado un ingreso de patrocinadores por un valor de unos 119 millones de euros. También se incrementarán las partidas para mejorar las estructuras internas de la Federación, entre otras para avanzar en las reformas de instalaciones de la sede federativa.

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