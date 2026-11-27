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Islamabad, 27 nov (EFE).- Pakistán ultima este viernes los preparativos y medidas de seguridad para acoger la reunión del máximo órgano decisorio del Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca (MJDA), en la que se espera abordar el conflicto entre Arabia Saudí y los rebeldes hutíes en Yemen.

"La reunión se celebrará este viernes por la noche (...) El conflicto de Yemen, por supuesto, está en la agenda", declaró a EFE un funcionario del Gobierno paquistaní, bajo condición de anonimato.

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La cita acogerá a ministros y altos cargos militares de Pakistán, Arabia Saudí y Turquía, unidos bajo este pacto trilateral, en la que será la tercera sesión del Comité Estratégico Político y de Defensa (SPDC), tras las rondas celebradas en Estambul el pasado 31 de agosto y en Riad el 5 de octubre.

Pakistán ha confirmado que asistirá su ministro de Asuntos Exteriores, Ishaq Dar, su ministro de Defensa, Khawaja Asif, y el jefe del Ejército, Asim Munir, que ha ganado relevancia los últimos meses por su papel en la mediación en la guerra de Irán.

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Otro funcionario, que también solicitó el anonimato, dijo que la reunión se prolongaría hasta el sábado y que altos funcionarios de defensa y militares de los tres países celebraron ayer jueves una reunión consultiva en la capital para ultimar la agenda, sin confirmación oficial al respecto.

Las autoridades declararon día festivo este viernes tanto en Islamabad como en la ciudad vecina de Rawalpindi, sede de las Fuerzas Armadas, y se cerraron todos los centros educativos.

La policía de Islamabad decretó restricciones de tráfico y suspensiones parciales del transporte público desde las 13:00 GMT del jueves hasta las 19:30 GMT de este viernes (00:30 hora local del sábado) para facilitar el desplazamiento de las delegaciones extranjeras, pidiendo a los residentes evitar viajes innecesarios.

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La reunión organizada por Pakistán se celebra en plena escalada de los ataques hutíes en Yemen y las amenazas a la seguridad que afronta Riad, integrante del pacto que contempla que "un ataque contra un miembro se considera un ataque contra todos".

Turquía completó este viernes la ratificación del Acuerdo de La Meca con la publicación en la gaceta oficial de la firma del presidente, Recep Tayyip Erdogan, tras la aprobación del Parlamento a principios de mes. EFE