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Los letrados del Senado de Brasil han defendido mantener el sueldo a Flávio Bolsonaro a pesar de que se encuentra prófugo de la Justicia desde su derrota electoral el 25 de octubre, huyendo a Estados Unidos para evitar enfrentarse a varias causas, incluida una de financiación irregular y blanqueo de dinero.

El equipo jurídico de la Cámara Alta ha argumentado que Bolsonaro ha participado en sesiones y votaciones a través de videoconferencia desde que se fugó a Estados Unidos, donde también se encuentra prófugo su hermano Eduardo desde febrero de 2025, y a quien sí se le retiró su escaño como diputado por incomparecencia.

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En una declaración presentada al Tribunal Federal de Distrito Federal, sostiene que su estancia en Estados Unidos no constituye motivo para suspenderle de empleo y sueldo, más cuando ha participado en doce votaciones y siete sesiones ordinarias.

Asimismo, el argumento se sustenta en la decisión del presidente del Senado, Davi Alcolumbre, de convocar sesiones semipresenciales, en las que pueden registrar su asistencia y votar a través de una aplicación, tal y como ha hecho Bolsonaro, según ha quedado registrado, informa el diario 'O Globo'.

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"Dada la presencia del senador en todas las sesiones deliberativas ordinarias durante ese período y su participación en todas las votaciones nominales, no existe fundamento alguno para reclamar los pagos sin causa justificada, ni ningún daño que deba ser compensado", ha señalado el escrito.

Bolsonaro huyó en la noche del 27 de octubre, dos días después de su inesperada derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva, quien revalidó mandato. Salió del país incumpliendo una orden del Tribunal Supremo y actualmente se encuentra en Estados Unidos sin domicilio conocido, aunque se le vio recientemente en una de las cenas que Donald Trump suele celebrar en Mar-a-Lago.

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El mayor de los hermanos del clan tiene varias causas pendientes, como una de financiación irregular, blanqueo de dinero y evasión de divisas en la financiación de una fallida película autobiográfica de su padre, 'Dark House', en la que se quería contar con Jim Caviezel para interpretar al expresidente Jair Bolsonaro.

El caso que propició su huida, no obstante, está relacionado con presuntas operaciones de blanqueo de capitales y evasión fiscal a través de una red de casas de apuestas junto al abogado y socio Willer Tomaz.